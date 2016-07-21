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В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода

В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода
В Одесі автомобіль патрульної поліції смертельно травмував пішохода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, ДТП за участю патрульного автомобіля сталася вночі 19 серпня на автодорозі М-05 «Київ-Одеса».

За попередніми даними, водій службового автомобіля Mitsubishi під час руху здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Зокрема, несподівано перестрибнувши через бетонну бар'єрну огорожу, чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід від отриманих травм загинув. Матеріали ДТП оформлено слідчим.

«Обставини пригоди встановлюватимуться під час слідства», - відзначили в прес-службі.

За даними відомого в Одесі активіста Юрія Головчука, ДТП сталося в районі Конюшинового мосту приблизно о 2.00. Активіст зазначає, що автомобіль поліції пересувався на великій швидкості, і від удару тіло відкинуло на велику відстань.

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Теги: поліція, автомобіль, кримінал, ДТП, смерть
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