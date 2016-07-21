В Одесі поліцейське авто на смерть збило пішохода





Як повідомили



За попередніми даними, водій службового автомобіля Mitsubishi під час руху здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Зокрема, несподівано перестрибнувши через бетонну бар'єрну огорожу, чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід від отриманих травм загинув. Матеріали ДТП оформлено слідчим.



«Обставини пригоди встановлюватимуться під час слідства», - відзначили в прес-службі.



За даними відомого в Одесі активіста Юрія Головчука, ДТП сталося в районі Конюшинового мосту приблизно о 2.00. Активіст зазначає, що автомобіль поліції пересувався на великій швидкості, і від удару тіло відкинуло на велику відстань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі автомобіль патрульної поліції смертельно травмував пішохода.Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, ДТП за участю патрульного автомобіля сталася вночі 19 серпня на автодорозі М-05 «Київ-Одеса».За попередніми даними, водій службового автомобіля Mitsubishi під час руху здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину. Зокрема, несподівано перестрибнувши через бетонну бар'єрну огорожу, чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок пригоди пішохід від отриманих травм загинув. Матеріали ДТП оформлено слідчим.«Обставини пригоди встановлюватимуться під час слідства», - відзначили в прес-службі.За даними відомого в Одесі активіста, ДТП сталося в районі Конюшинового мосту приблизно о 2.00. Активіст зазначає, що автомобіль поліції пересувався на великій швидкості, і від удару тіло відкинуло на велику відстань.

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