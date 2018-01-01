Силовики на Волині вчаться протистояти мітингувальникам
Сьогодні, 21:29
Працівники поліції та військовослужбовці сьогодні, 21 серпня, відпрацьовували алгоритм дій під час охорони публічного порядку при проведенні масових заходів.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
У навчаннях взяли участь групи превентивної комунікації та працівники територіальних підрозділів головного управління Національної поліції в області, працівники управління патрульної поліції, роти поліції особливого призначення, спецпідрозділу «Світязь», КОРДу, УДСНС у Волинській області, військовослужбовці Національної Гвардії України.
Поліцейські відпрацьовували спільний комплекс дій при порушеннях громадського порядку, моделюючи різні ситуації, зокрема, розблокування адміністративних приміщень.
«Сьогодні співробітники поліції та військовослужбовці спільно відпрацьовували «скандинавську модель» по забезпеченню публічної безпеки. Мова йде про мінімізацію застосування правоохоронцями сил та засобів при виконанні поставлених перед ними завдань», – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
У навчаннях взяли участь групи превентивної комунікації та працівники територіальних підрозділів головного управління Національної поліції в області, працівники управління патрульної поліції, роти поліції особливого призначення, спецпідрозділу «Світязь», КОРДу, УДСНС у Волинській області, військовослужбовці Національної Гвардії України.
Поліцейські відпрацьовували спільний комплекс дій при порушеннях громадського порядку, моделюючи різні ситуації, зокрема, розблокування адміністративних приміщень.
«Сьогодні співробітники поліції та військовослужбовці спільно відпрацьовували «скандинавську модель» по забезпеченню публічної безпеки. Мова йде про мінімізацію застосування правоохоронцями сил та засобів при виконанні поставлених перед ними завдань», – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Новий суд у Ківерцях обійдеться у 40 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 21:44
Силовики на Волині вчаться протистояти мітингувальникам
Сьогодні, 21:29
Опублікували відео з концерту пам’яті Кузьми «Скрябіна» в Луцьку
Сьогодні, 21:13
Погода в Луцьку на 22 серпня
Сьогодні, 20:00