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Силовики на Волині вчаться протистояти мітингувальникам

Силовики на Волині вчаться протистояти мітингувальникам
Працівники поліції та військовослужбовці сьогодні, 21 серпня, відпрацьовували алгоритм дій під час охорони публічного порядку при проведенні масових заходів.

Про це повідомили у СК ГУНП в області.

У навчаннях взяли участь групи превентивної комунікації та працівники територіальних підрозділів головного управління Національної поліції в області, працівники управління патрульної поліції, роти поліції особливого призначення, спецпідрозділу «Світязь», КОРДу, УДСНС у Волинській області, військовослужбовці Національної Гвардії України.

Поліцейські відпрацьовували спільний комплекс дій при порушеннях громадського порядку, моделюючи різні ситуації, зокрема, розблокування адміністративних приміщень.



«Сьогодні співробітники поліції та військовослужбовці спільно відпрацьовували «скандинавську модель» по забезпеченню публічної безпеки. Мова йде про мінімізацію застосування правоохоронцями сил та засобів при виконанні поставлених перед ними завдань», – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак.


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Теги: поліція, Волинь
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