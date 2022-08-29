У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття





Про це повідомляє



На кожному контейнері вказана інформація про те, для яких саме відходів він призначений, а саме – для сухої, вологої фракції та ПЕТ-пляшок.



Цей етап впровадження нової системи сортування сміттєвих відходів покаже, наскільки лучани готові до роздільного збору сміття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перші сміттєві контейнери для роздільного збору сміття уже встановили в мікрорайоні ЛПЗ.Про це повідомляє Перший На кожному контейнері вказана інформація про те, для яких саме відходів він призначений, а саме – для сухої, вологої фракції та ПЕТ-пляшок.Цей етап впровадження нової системи сортування сміттєвих відходів покаже, наскільки лучани готові до роздільного збору сміття.

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