У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 22:19
У Луцьку перші сміттєві контейнери для роздільного збору сміття уже встановили в мікрорайоні ЛПЗ.
Про це повідомляє Перший.
На кожному контейнері вказана інформація про те, для яких саме відходів він призначений, а саме – для сухої, вологої фракції та ПЕТ-пляшок.
Цей етап впровадження нової системи сортування сміттєвих відходів покаже, наскільки лучани готові до роздільного збору сміття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Перший.
На кожному контейнері вказана інформація про те, для яких саме відходів він призначений, а саме – для сухої, вологої фракції та ПЕТ-пляшок.
Цей етап впровадження нової системи сортування сміттєвих відходів покаже, наскільки лучани готові до роздільного збору сміття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На луцькій автостанції спіймали п’яного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 22:49
На Набережній у Луцьку муніципал затримав злодія. ФОТО
Сьогодні, 22:26
У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 22:19
Новий суд у Ківерцях обійдеться у 40 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 21:44