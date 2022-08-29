вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття

У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття
У Луцьку перші сміттєві контейнери для роздільного збору сміття уже встановили в мікрорайоні ЛПЗ.

Про це повідомляє Перший.

На кожному контейнері вказана інформація про те, для яких саме відходів він призначений, а саме – для сухої, вологої фракції та ПЕТ-пляшок.

Цей етап впровадження нової системи сортування сміттєвих відходів покаже, наскільки лучани готові до роздільного збору сміття.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцькій автостанції спіймали п’яного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 22:49
На Набережній у Луцьку муніципал затримав злодія. ФОТО
Сьогодні, 22:26
У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 22:19
Новий суд у Ківерцях обійдеться у 40 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Волинянин став чемпіоном Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 21:44
Схожі новини
Лучани нарікають на бруд біля сміттєвих контейнерів Лучани нарікають на бруд біля сміттєвих контейнерів
Сьогодні, 08:53
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
15 серпень, 14:52
Біля луцького ставка – гори сміття. ФОТО Біля луцького ставка – гори сміття. ФОТО
12 серпень, 07:34
З луцького двору не вивозять сміття. ФОТО З луцького двору не вивозять сміття. ФОТО
12 серпень, 01:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
Сьогодні, 13:14
 1
«Kinder Сюрприз» і «Chivas 12»: що у рейдері MONATIK
Сьогодні, 23:00
 0
На луцькій автостанції спіймали п’яного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 22:49
 0
На Набережній у Луцьку муніципал затримав злодія. ФОТО
Сьогодні, 22:26
 0
У Луцьку встановили перші контейнери для роздільного збору сміття
Сьогодні, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8