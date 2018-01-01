На Набережній у Луцьку муніципал затримав злодія. ФОТО

Чоловіка, підозрюваного у крадіжці, затримав інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради сьогодні, 21 серпня, на вулиці Набережній.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.Обідньої пори муніципал побачив чоловіка, який ніс кошика, пакет з одягом та жіночу сумочку. Як потім з’ясувалось – з грошима та мобільним телефоном.Через деякий час, до муніципала підійшла жінка та запитала чи не бачив він чоловіка з переліченим майном. Всі речі належали їй, а той чоловік у неї все поцупив.Інспектор негайно побіг в бік, куди пішов підозрілий тип, та затримав його.Жінка свої речі упізнала, тоді муніципал викликав на місце пригоди патрульних поліцейських, які, одягнувши на чоловіка кайданки, доправили його до міськвідділу поліції.