вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

22 серпня на Волині: гортаючи календар

22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає президент благодійного фонду "СТОПРАК" Марія Адамчук (на фото).

Також день народження сьогодні у екс-депутата міської ради Аскольда Пекарського, керівника Туристичного агентства "Патріот" Богдана Климчука та члена Національної спі́лки худо́жників Украї́ни, уродженця Волині Леоніда Литвина.

Сьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.

Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.

Цього дня у Ковелі відбулось відкриття унікального пам’ятника Тарасу Шевченку. Пам'ятник було урочисто відкрито 22 серпня 2005 року. Відтоді ковельський пам'ятник Кобзарю традиційно вважається найвищим у світі серед пам'ятників Тарасу Шевченку. Розміри монумента є вражаючими: понад 7 метрів заввишки, вага бронзової скульптури поета — приблизно 20 тонн.

22 серпня 2008 – на Меморіальному комплексі Вічної Слави у Луцьку відкрили пам’ятний знак «Жертвам Чорнобиля».

22 серпня 2011 року в селі Затурці Локачинського району урочисто відкрито меморіальний музей В’ячеслава Липинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку видали книгу пам’яті Миколу Романюка
Сьогодні, 01:03
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Kinder Сюрприз» і «Chivas 12»: що у рейдері MONATIK
21 серпень, 23:00
На луцькій автостанції спіймали п’яного грабіжника. ФОТО
21 серпень, 22:49
На Набережній у Луцьку муніципал затримав злодія. ФОТО
21 серпень, 22:26
Схожі новини
21 серпня на Волині: гортаючи календар 21 серпня на Волині: гортаючи календар
21 серпень, 00:00
20 серпня на Волині: гортаючи календар 20 серпня на Волині: гортаючи календар
20 серпень, 00:00
19 серпня на Волині: гортаючи календар 19 серпня на Волині: гортаючи календар
19 серпень, 00:00
18 серпня на Волині: гортаючи календар 18 серпня на Волині: гортаючи календар
18 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
21 серпень, 13:14
 1
У Луцьку видали книгу пам’яті Миколу Романюка
Сьогодні, 01:03
 0
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Kinder Сюрприз» і «Chivas 12»: що у рейдері MONATIK
21 серпень, 23:00
 0
На луцькій автостанції спіймали п’яного грабіжника. ФОТО
21 серпень, 22:49
 0
Медіа
відео
1/8