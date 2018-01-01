«Kinder Сюрприз» і «Chivas 12»: що у рейдері MONATIK





Про вимоги, описані у побутовому рейдері лучанина Дмитра Монатика, розповіло видання



MONATIK працює з командою, що складається з 9 чоловік (3 музиканта, 2 танцівниці, звукорежисер, світлорежисер, тур-менеджер і директор). Кожен із замовників зобов'язаний забезпечити переїзд артиста і команди до місця проведення концерту таким чином, що б це було максимально комфортно і з мінімально можливим часом в дорозі. При відстані до місця проведення заходу більш ніж 350 км замовник повинен надати комфортабельний автобус з 10-ма повними спальними місцями всередині або забезпечити авіапереліт команди, а саме: 2 квитки бізнес-класу і 8 квитків економ-класу з врахованим багажем.



Також організатори зобов'язані забезпечити проживання команди артиста мінімально в 4-зірковому готелі. Для зірки – 1 люксовий номер із двоспальним ліжком і ванною. Наголошується, що це має бути не душова кабінка. До того ж номер повинен бути таким, де можна палити або ж мати балкон. Обов'язкова наявність в номері Монатика ігрової приставки Xbox One, а також гри Cup Head.



Організатори повинні забезпечити 3-разове харчування для усієї команди зірки на час перебування у місті або ж надавати добові кошти в сумі 100 доларів для зірки і 50 для інших членів команди.



Гримерна Монатика повинна бути великою та зачинятися на ключ.



У ній має бути таке:



2 тарілки фруктової нарізки,

2 тарілки м'ясної нарізки,

2 тарілки сирної нарізки,

свіжий хліб (чорний і білий),

асорті горіхів (кеш'ю, мигдаль, волоський горіх і т.д),

негазована вода (0,5 л - 20 пляшок),

шоколад 6 плиток (4 молочних з горіхами і 2 плитки чорного),

Kinder СЮРПРИЗ 9шт.,

Pepsi чи Coca-Cola (0,5 л - 10 бутилкок, обов'язково 6 з них Zero),

Red Bull (6 банок),

віскі "Chivas 12" 1,5 л,

кава-чай,

7 махрових рушників,

5 упаковок сухих серветок,

3 упаковки вологих серветок (для зняття make up),

сигарети Kent 1 Slims, Parlament Silver, Marlboro gold,

дзеркало (в повний зріст),

праска та прасувальна дошка.



Якщо ж під час самого виступу зірці і його команді всіляко заважають проводити шоу (самовільний вихід гостей на сцену, образливі вигуки і т.д.), то співак має право завершити виступ без повернення гонорару.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Райдер – це список вимог, які представляє артист організаторам гастрольних виступів. Ці умови мають бути виконані на всі 100 %, і лиш тоді артист дасть беззаперечно крутий концерт.Про вимоги, описані у побутовому рейдері лучанина, розповіло видання Конкурент MONATIK працює з командою, що складається з 9 чоловік (3 музиканта, 2 танцівниці, звукорежисер, світлорежисер, тур-менеджер і директор). Кожен із замовників зобов'язаний забезпечити переїзд артиста і команди до місця проведення концерту таким чином, що б це було максимально комфортно і з мінімально можливим часом в дорозі. При відстані до місця проведення заходу більш ніж 350 км замовник повинен надати комфортабельний автобус з 10-ма повними спальними місцями всередині або забезпечити авіапереліт команди, а саме: 2 квитки бізнес-класу і 8 квитків економ-класу з врахованим багажем.Також організатори зобов'язані забезпечити проживання команди артиста мінімально в 4-зірковому готелі. Для зірки – 1 люксовий номер із двоспальним ліжком і ванною. Наголошується, що це має бути не душова кабінка. До того ж номер повинен бути таким, де можна палити або ж мати балкон. Обов'язкова наявність в номері Монатика ігрової приставки Xbox One, а також гри Cup Head.Організатори повинні забезпечити 3-разове харчування для усієї команди зірки на час перебування у місті або ж надавати добові кошти в сумі 100 доларів для зірки і 50 для інших членів команди.Гримерна Монатика повинна бути великою та зачинятися на ключ.У ній має бути таке:Якщо ж під час самого виступу зірці і його команді всіляко заважають проводити шоу (самовільний вихід гостей на сцену, образливі вигуки і т.д.), то співак має право завершити виступ без повернення гонорару.

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