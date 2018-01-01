На луцькій автостанції спіймали п’яного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 22:49
Працівники патрульної поліції у Луцьку затримали 41-річного чоловіка, якому закидають пограбування.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
«Грабіж на автостанції», - таке повідомлення отримав екіпаж патрульних сьогодні, 21 серпня, близько 17:00.
На вулиці Кравчука у Луцьку невідома особа зірвала золотий ланцюжок з громадянина. Конфлікт між сторонами переріс у сутичку, яка тривала недовго: у цей момент оперативно прибули патрульні.
Охоронці порядку затримали зловмисника, одягнувши на нього кайданки. 41-річного чоловіка освідували – мав 1,81 проміле алкоголю в крові.
Далі його передали слідчому для встановлення детальних обставин.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
«Грабіж на автостанції», - таке повідомлення отримав екіпаж патрульних сьогодні, 21 серпня, близько 17:00.
На вулиці Кравчука у Луцьку невідома особа зірвала золотий ланцюжок з громадянина. Конфлікт між сторонами переріс у сутичку, яка тривала недовго: у цей момент оперативно прибули патрульні.
Охоронці порядку затримали зловмисника, одягнувши на нього кайданки. 41-річного чоловіка освідували – мав 1,81 проміле алкоголю в крові.
Далі його передали слідчому для встановлення детальних обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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