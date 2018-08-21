Обіцянка-цяцянка: чагарники і пустир на місці рекреаційної зони в Луцьку





Про це інформує



Ділянку площею 10 гектарів на березі річки Стир хотіли перетворити на велику відпочинкову зону. Рік тому тут зрізали чагарники, розчистили територію.



Однак далі справа не пішла, тож ділянка знову заростає. Жодних робіт наразі тут не ведуть.



Колишній головний художник міста Ярослав Матвіїв каже, що ідея облаштувати відпочинкову зону на березі Стиру належить покійному міському голові Антону Кривицькому.







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