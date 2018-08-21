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Обіцянка-цяцянка: чагарники і пустир на місці рекреаційної зони в Луцьку

Обіцянка-цяцянка: чагарники і пустир на місці рекреаційної зони в Луцьку
Пішохідний міст через Стир, майданчики для гри у баскетбол та волейбол, футбольне поле, парковки для авто та велосипедів. Усе це в Луцькій міській раді обіцяли зробити на вулиці Набережній.

Про це інформує ВолиньUA з посиланням на 12 канал.

Ділянку площею 10 гектарів на березі річки Стир хотіли перетворити на велику відпочинкову зону. Рік тому тут зрізали чагарники, розчистили територію.

Однак далі справа не пішла, тож ділянка знову заростає. Жодних робіт наразі тут не ведуть.

Колишній головний художник міста Ярослав Матвіїв каже, що ідея облаштувати відпочинкову зону на березі Стиру належить покійному міському голові Антону Кривицькому.



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Теги: Луцьк, рекреаційна зона
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