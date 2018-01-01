У Луцьку видали книгу пам’яті Миколу Романюка

У Луцьку видали книгу пам'яті, присвячену Луцькому міському головіПро це розповів волинський бізнесмен, – пише Твій портал.За його словами, цього року 24 серпня екс-меру Луцька, який помер через важку хворобу, мало б виповнитися 60 років.«До цієї дати ми, його друзі, видали книгу пам'яті, присвячену Миколі Ярославовичу. Презентація видання відбудеться 22 серпня. Микола Романюк дійсно був великою людиною, багато робив для Волині, для Луцька, для України», – зазначив Володимир Цибульський.