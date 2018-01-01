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Волиняни гідно виступили на чемпіонаті України з веслування. ФОТО

Волиняни гідно виступили на чемпіонаті України з веслування. ФОТО
Команда Волинської області виборола 5 місце на командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное.

У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів зі всіх куточків України, - повідомили у Ковельській міськраді.

13 волинських каноїстів та 2 байдарочники повернулися з чемпіонату з медалями. Серед найтитулованіших спортсменів варто відзначити ковельчан: Володимира Троцюка, Павла Семенюка, Віктора Свиридюка, Назара Остапчука, Сергія Семенюка, Віталія Цуркана, Богдана Чабана, Павла Борсука, Антона Кисіля, Олександра Яцюка, Олександра Шеметила, Влада Гочачка, Ілону Грабовець, Марію Проніну та Анастасію Ємельянову.

Найбільшу кількість очок завоював Віктор Свиридюк, в якого 7 вдалих фінішів, а саме: п’ять разів він виборював І місце та двічі – ІІ на різних дистанціях (С-1 1000 м -І м., С-2 1000 м - І м., С-1 500 м - ІІ м, С-2 500 м - ІІ м., С-4 1000 м - І м., С-2 5000 м - І м., естафета – І м.).

Володимир Троцюк – шестиразовий призер командного чемпіонату. В його активі: 3 «золота», 1 «срібло» та дві «бронзи» (С-1 500 м - ІІІ м., С-2 1000 м - І м., С-2 500 м - ІІ м., С-4 1000 м - ІІІ м., С-2 5000 м - І м., естафета – І м.).


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Теги: веслування, спорт, Волинь
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