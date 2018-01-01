Волиняни гідно виступили на чемпіонаті України з веслування. ФОТО

Команда Волинської області виборола 5 місце на командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное.У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів зі всіх куточків України, - повідомили у Ковельській міськраді.13 волинських каноїстів та 2 байдарочники повернулися з чемпіонату з медалями. Серед найтитулованіших спортсменів варто відзначити ковельчан:таНайбільшу кількість очок завоював Віктор Свиридюк, в якого 7 вдалих фінішів, а саме: п’ять разів він виборював І місце та двічі – ІІ на різних дистанціях (С-1 1000 м -І м., С-2 1000 м - І м., С-1 500 м - ІІ м, С-2 500 м - ІІ м., С-4 1000 м - І м., С-2 5000 м - І м., естафета – І м.).Володимир Троцюк – шестиразовий призер командного чемпіонату. В його активі: 3 «золота», 1 «срібло» та дві «бронзи» (С-1 500 м - ІІІ м., С-2 1000 м - І м., С-2 500 м - ІІ м., С-4 1000 м - ІІІ м., С-2 5000 м - І м., естафета – І м.).