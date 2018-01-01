У волинській бригаді розповіли про адекватну відповідь ворогу
Сьогодні, 02:04
Українські військові зняли ворожий прапор і на його місце повісили державний синьо-жовтий стяг.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14-х окремої механізованої бригади у соціальній мережі Facebook.
«Що ж воно таке насправді адекватна відповідь? Це коли ворог, замисливши підступну атаку, тікає так, що аж гай шумить. А наші що? А наші ще й зняли ворожий прапор і на його місце повісили державний жовто-синій сняг!» - йдеться у повідомленні.
Подробиці історії – у відео.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14-х окремої механізованої бригади у соціальній мережі Facebook.
«Що ж воно таке насправді адекватна відповідь? Це коли ворог, замисливши підступну атаку, тікає так, що аж гай шумить. А наші що? А наші ще й зняли ворожий прапор і на його місце повісили державний жовто-синій сняг!» - йдеться у повідомленні.
Подробиці історії – у відео.
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