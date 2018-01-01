У волинській бригаді розповіли про адекватну відповідь ворогу

Українські військові зняли ворожий прапор і на його місце повісили державний синьо-жовтий стяг.Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14-х окремої механізованої бригади у соціальній мережі Facebook.«Що ж воно таке насправді адекватна відповідь? Це коли ворог, замисливши підступну атаку, тікає так, що аж гай шумить. А наші що? А наші ще й зняли ворожий прапор і на його місце повісили державний жовто-синій сняг!» - йдеться у повідомленні.Подробиці історії – у відео.