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Братів-айдарівців із Луцька нагородять медаллю

Братів-айдарівців із Луцька нагородять медаллю
Зниклих безвісти братів-айдарівців з Луцька Володимира та Дмитра Хом'яків нагородять медаллю «Доброволець АТО».

Про це повідомив колишній айдарівець Сергій Пандрак, - пише інтернет-видання Волинь24.

«Маю честь представити до нагороди від спілки учасників бойових дій «УВО» добровольців-айдарівців з Волині - рідних братів, Володимира та Дмитра Хом'яків!» - зазначив він.

За словами Сергія Пандрака, нагороди будуть вручені матері хлопців Катерині Хом'як, оскільки воїни вважаються безвісти зниклими з 5 вересня 2014 року, коли взвод айдарівців потрапив у ворожу засідку.

Братів-айдарівців із Луцька нагородять медаллю
Братів-айдарівців із Луцька нагородять медаллю


Як відомо, братів Володимира та Дмитра Хом'яків мама Катерина шукає вже протягом чотирьох років. Хлопці були бійцями батальйону «Айдар» та зникли 5 вересня 2014-го року.

Катерина – мама сімох дітей. Каже, що нікому не побажає опинитися в такому становищі, в якому зараз перебуває вона. Жінка у пошуках зниклих синів обійшла вже всі можливі інстанції, спілкувалася із полоненими бійцями та волонтерами, зверталася до СБУ, депутатів, Президента та навіть їздила з іншими матерями на зустріч до голови ради міністрів так званої ДНР Олександра Захарченка. Проте поки результатів немає.

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Теги: нагорода, війна, Луцьк
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