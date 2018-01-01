Братів-айдарівців із Луцька нагородять медаллю
Сьогодні, 05:08
Зниклих безвісти братів-айдарівців з Луцька Володимира та Дмитра Хом'яків нагородять медаллю «Доброволець АТО».
Про це повідомив колишній айдарівець Сергій Пандрак, - пише інтернет-видання Волинь24.
«Маю честь представити до нагороди від спілки учасників бойових дій «УВО» добровольців-айдарівців з Волині - рідних братів, Володимира та Дмитра Хом'яків!» - зазначив він.
За словами Сергія Пандрака, нагороди будуть вручені матері хлопців Катерині Хом'як, оскільки воїни вважаються безвісти зниклими з 5 вересня 2014 року, коли взвод айдарівців потрапив у ворожу засідку.
Як відомо, братів Володимира та Дмитра Хом'яків мама Катерина шукає вже протягом чотирьох років. Хлопці були бійцями батальйону «Айдар» та зникли 5 вересня 2014-го року.
Катерина – мама сімох дітей. Каже, що нікому не побажає опинитися в такому становищі, в якому зараз перебуває вона. Жінка у пошуках зниклих синів обійшла вже всі можливі інстанції, спілкувалася із полоненими бійцями та волонтерами, зверталася до СБУ, депутатів, Президента та навіть їздила з іншими матерями на зустріч до голови ради міністрів так званої ДНР Олександра Захарченка. Проте поки результатів немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив колишній айдарівець Сергій Пандрак, - пише інтернет-видання Волинь24.
«Маю честь представити до нагороди від спілки учасників бойових дій «УВО» добровольців-айдарівців з Волині - рідних братів, Володимира та Дмитра Хом'яків!» - зазначив він.
За словами Сергія Пандрака, нагороди будуть вручені матері хлопців Катерині Хом'як, оскільки воїни вважаються безвісти зниклими з 5 вересня 2014 року, коли взвод айдарівців потрапив у ворожу засідку.
Як відомо, братів Володимира та Дмитра Хом'яків мама Катерина шукає вже протягом чотирьох років. Хлопці були бійцями батальйону «Айдар» та зникли 5 вересня 2014-го року.
Катерина – мама сімох дітей. Каже, що нікому не побажає опинитися в такому становищі, в якому зараз перебуває вона. Жінка у пошуках зниклих синів обійшла вже всі можливі інстанції, спілкувалася із полоненими бійцями та волонтерами, зверталася до СБУ, депутатів, Президента та навіть їздила з іншими матерями на зустріч до голови ради міністрів так званої ДНР Олександра Захарченка. Проте поки результатів немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Братів-айдарівців із Луцька нагородять медаллю
Сьогодні, 05:08
Поліція розповіла, чому в Шацькому районі зникали діти
Сьогодні, 04:20
Вчені виявили на Місяці лід
Сьогодні, 03:09
У волинській бригаді розповіли про адекватну відповідь ворогу
Сьогодні, 02:04