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У селі під Луцьком просять запустити маршрутку

У селі під Луцьком просять запустити маршрутку
Мешканці села Рованці хочуть маршрутку до Луцька.

Про це у Facebook-спільноті «Боратин 24» написав Олександр Гордовський.

Чоловік – житель села Рованці. Він розповів, що на дорогу додому він витрачає близько години часу, бо йде пішки.

«Чи можливо, що вже котрий рік в наше село, яке є частиною територіальної громади, в 21-му столітті місцева влада не може організувати нормальне транспортне сполучення с.Рованці з м.Луцьк», – пише Олександр.

«Маршрутка ходить дуже погано, перевізники не дотримуються графіку,або взагалі не приїжджають на рейс. Багато людей, які працюють, навчаються або возять дітей в садочок не можуть нормально потрапити додому, на роботу, в лікарню.

Так, я молодий і можу ходити пішки, і як людина з медичною освітою знаю, що це корисно, але є люди, для яких такі "прогулянки" просто протипоказані особливо за певних погодніх умов», – йдеться у дописі.

Чоловік у дописі звертається до місцевої влади для вирішення питання.

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Теги: маршрутка, Луцьк, Рованці, проблема
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