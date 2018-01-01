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Курс валют у Луцьку на 22 серпня

Курс валют у Луцьку на 22 серпня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.563, а продаж - 27.881.

Євро при купівлі становить - 31.478, при продажу - 32.208.

Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.426.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.835, продаж - 7.480.

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Теги: курс валют, Луцьк
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