Курс валют у Луцьку на 22 серпня





Євро при купівлі становить - 31.478, при продажу - 32.208.



Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.426.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.835, продаж - 7.480.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.563, а продаж - 27.881.Євро при купівлі становить - 31.478, при продажу - 32.208.Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.426.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.835, продаж - 7.480.

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