«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:19
У селах під Луцьком господарі помешкань палять сміття.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький фотограф Олександр Харланов.
«Вітаю волинян з початком "підпалювального сезону", насолоджуйтесь "чистим" повітрям, відкривайте вікна навстіж.
Я не можу зрозуміти коли ми перестанемо травити один одного», – пише чоловік.
«Хочу використати усю силу Facebook, давайте усі разом спробуємо вплинути на цю жахливу ситуацію», – йдеться у дописі.
У коментарях до допису чоловік зазначив, що фото зроблені над селом Жидичин Ківерцівського району.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький фотограф Олександр Харланов.
«Вітаю волинян з початком "підпалювального сезону", насолоджуйтесь "чистим" повітрям, відкривайте вікна навстіж.
Я не можу зрозуміти коли ми перестанемо травити один одного», – пише чоловік.
«Хочу використати усю силу Facebook, давайте усі разом спробуємо вплинути на цю жахливу ситуацію», – йдеться у дописі.
У коментарях до допису чоловік зазначив, що фото зроблені над селом Жидичин Ківерцівського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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