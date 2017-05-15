вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО

«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО
У селах під Луцьком господарі помешкань палять сміття.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький фотограф Олександр Харланов.

«Вітаю волинян з початком "підпалювального сезону", насолоджуйтесь "чистим" повітрям, відкривайте вікна навстіж.

Я не можу зрозуміти коли ми перестанемо травити один одного», – пише чоловік.

«Хочу використати усю силу Facebook, давайте усі разом спробуємо вплинути на цю жахливу ситуацію», – йдеться у дописі.

У коментарях до допису чоловік зазначив, що фото зроблені над селом Жидичин Ківерцівського району.
«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО
«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО
«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, підпал, сміття, Волинь, Жидичин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу на Волині – 11 аварій
Сьогодні, 09:37
Багатостраждальну дорогу до Прилуцького відремонтують
Сьогодні, 09:33
«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:19
У волинському лісництві знімали кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 22 серпня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
Сьогодні, 09:58
На Волині горіло сміттєзвалище На Волині горіло сміттєзвалище
15 травень, 2017, 10:41
У волинянина після погроз сина сталася пожежа. Поліція підозрює підпал У волинянина після погроз сина сталася пожежа. Поліція підозрює підпал
14 квітень, 2017, 10:05
У Рожищі невідомі підпалили баки для сміття У Рожищі невідомі підпалили баки для сміття
16 грудень, 2016, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
21 серпень, 13:14
 1
Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:20
 0
Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото
Сьогодні, 10:15
 0
Волинянин загинув від удару струмом
Сьогодні, 10:05
 0
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8