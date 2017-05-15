«Підпалювальний» сезон: на Волині масово палять сміття. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав луцький фотограф Олександр Харланов.



«Вітаю волинян з початком "підпалювального сезону", насолоджуйтесь "чистим" повітрям, відкривайте вікна навстіж.



Я не можу зрозуміти коли ми перестанемо травити один одного», – пише чоловік.



«Хочу використати усю силу Facebook, давайте усі разом спробуємо вплинути на цю жахливу ситуацію», – йдеться у дописі.



У коментарях до допису чоловік зазначив, що фото зроблені над селом Жидичин Ківерцівського району.



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