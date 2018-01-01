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За минулу добу на Волині – 11 аварій

За минулу добу на Волині – 11 аварій
За 21 серпня на Волині сталося 11 аварій.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Всього патрульні склали 94 протоколи.

4 протоколи – за ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначають, що у ДТП травмувалося двоє людей.

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Теги: поліція, ДТП, аварія, Луцьк, Волинь
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