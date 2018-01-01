За минулу добу на Волині – 11 аварій
Сьогодні, 09:37
За 21 серпня на Волині сталося 11 аварій.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Всього патрульні склали 94 протоколи.
4 протоколи – за ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зазначають, що у ДТП травмувалося двоє людей.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Всього патрульні склали 94 протоколи.
4 протоколи – за ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зазначають, що у ДТП травмувалося двоє людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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