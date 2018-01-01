За минулу добу на Волині – 11 аварій





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Всього патрульні склали 94 протоколи.



4 протоколи – за ст. 130 (керування транспортними засобами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Зазначають, що у ДТП травмувалося двоє людей.

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