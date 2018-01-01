Волинянин загинув від удару струмом





Це сталося на території цегельного заводу, який не працює, поблизу сіл Пустомити та Зеленолужне, – пише



Один із мешканців Зеленолужного натрапив на бездиханне тіло односельчанина-сусіда.



Про нещастя чоловік відразу ж повідомив Пустомитівському сільському голові, який забив тривогу в усі відповідні інстанції.



Згодом з’ясувалося, що 64-річний Микола вирішив сам відновити зниклу електроенергію. Для цього відкрив щиток – і дістав ураження струмом.

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