Волинянин загинув від удару струмом
Сьогодні, 10:05
Волинянин хотів відновити електропостачання, але загинув від удару струмом.
Це сталося на території цегельного заводу, який не працює, поблизу сіл Пустомити та Зеленолужне, – пише Волинь-Нова.
Один із мешканців Зеленолужного натрапив на бездиханне тіло односельчанина-сусіда.
Про нещастя чоловік відразу ж повідомив Пустомитівському сільському голові, який забив тривогу в усі відповідні інстанції.
Згодом з’ясувалося, що 64-річний Микола вирішив сам відновити зниклу електроенергію. Для цього відкрив щиток – і дістав ураження струмом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це сталося на території цегельного заводу, який не працює, поблизу сіл Пустомити та Зеленолужне, – пише Волинь-Нова.
Один із мешканців Зеленолужного натрапив на бездиханне тіло односельчанина-сусіда.
Про нещастя чоловік відразу ж повідомив Пустомитівському сільському голові, який забив тривогу в усі відповідні інстанції.
Згодом з’ясувалося, що 64-річний Микола вирішив сам відновити зниклу електроенергію. Для цього відкрив щиток – і дістав ураження струмом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:20
Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото
Сьогодні, 10:15
Волинянин загинув від удару струмом
Сьогодні, 10:05
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
Сьогодні, 09:58
За минулу добу на Волині – 11 аварій
Сьогодні, 09:37