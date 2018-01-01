вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин загинув від удару струмом

Волинянин загинув від удару струмом
Волинянин хотів відновити електропостачання, але загинув від удару струмом.

Це сталося на території цегельного заводу, який не працює, поблизу сіл Пустомити та Зеленолужне, – пише Волинь-Нова.

Один із мешканців Зеленолужного натрапив на бездиханне тіло односельчанина-сусіда.

Про нещастя чоловік відразу ж повідомив Пустомитівському сільському голові, який забив тривогу в усі відповідні інстанції.

Згодом з’ясувалося, що 64-річний Микола вирішив сам відновити зниклу електроенергію. Для цього відкрив щиток – і дістав ураження струмом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:20
Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото
Сьогодні, 10:15
Волинянин загинув від удару струмом
Сьогодні, 10:05
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
Сьогодні, 09:58
За минулу добу на Волині – 11 аварій
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
21 серпень, 13:03
Потонув 39-річний волинянин-рибалка Потонув 39-річний волинянин-рибалка
21 серпень, 10:25
Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО Тіло загиблого Героя зустріли на Волині. ФОТО
21 серпень, 09:43
«Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході «Василь був людиною справи»: про волинянина, який загинув на Сході
19 серпень, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
21 серпень, 13:14
 1
Луцьк витратить на прибирання снігу 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 10:20
 0
Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото
Сьогодні, 10:15
 0
Волинянин загинув від удару струмом
Сьогодні, 10:05
 0
У Луцьку через паління сміття ледь не виникла пожежа. ФОТО
Сьогодні, 09:58
 0
Медіа
відео
1/8