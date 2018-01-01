Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото





Світлину опублікували у Facebook-спільноті «Рефлексії Старого Луцька з Олександром Котисом».



«Лєнін і пам'ятки. Ліричний пейзаж. Фото Бориса Ревенка, 1987», – підписує фото автор допису.



Зазначимо, що фото зроблене на теперішньому проспекті Волі, а на місці тодішнього пам'ятнику зараз стоїть фонтан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явилося панорамне фото 29-річної давності, з якого водночас видно Замок Любарта та пам'ятник Володимиру Ульянову (Леніну).Світлину опублікували у Facebook-спільноті «Рефлексії Старого Луцька з Олександром Котисом».«Лєнін і пам'ятки. Ліричний пейзаж. Фото, 1987», – підписує фото автор допису.Зазначимо, що фото зроблене на теперішньому проспекті Волі, а на місці тодішнього пам'ятнику зараз стоїть фонтан.

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