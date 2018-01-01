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Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото

Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото
З'явилося панорамне фото 29-річної давності, з якого водночас видно Замок Любарта та пам'ятник Володимиру Ульянову (Леніну).

Світлину опублікували у Facebook-спільноті «Рефлексії Старого Луцька з Олександром Котисом».

«Лєнін і пам'ятки. Ліричний пейзаж. Фото Бориса Ревенка, 1987», – підписує фото автор допису.

Зазначимо, що фото зроблене на теперішньому проспекті Волі, а на місці тодішнього пам'ятнику зараз стоїть фонтан.
Ленін і замок: у мережі з'явилося історичне фото

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Теги: історія, Волинь, Луцьк, ретрофото
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