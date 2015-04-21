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У місті на Волині встановили «розумні» світлофори. ФОТО

У місті на Волині встановили «розумні» світлофори. ФОТО
У Нововолинську на перехресті вулиць Дружби та Святого Володимира встановили 8 нових світлодіодних світлофорів.

Вартість такого нововведення – 178 тисяч гривень, – пише БУГ.

На даному перехресті старі світлофори уже давно практично вийшли з ладу. Постійно можна було спостерігати, що вони або взагалі не працюють, або відсутній «зелений» чи «червоний».

Через зношеність в світлофорах перегорали лампи та їх потрібно було постійно замінювати. Кілька років поспіль директор ВУКГ Артем Жигалюк подавав листи на потребу щодо встановлення нового регулювального обладнання.

18 липня на сайті держзакупівель з'явилося оголошення про тендер на світлофорний об’єкт. Купили його за 177 744 гривень.

Як розповів заступник директора ВУКГ Артем Авельчук, світлодіодні світлофори будуть «розмовляючими» та показувати відлік часу.

Станом на 22-ге серпня обладнання вже встановили, залишилося тільки підключити.
У місті на Волині встановили «розумні» світлофори. ФОТО
У місті на Волині встановили «розумні» світлофори. ФОТО

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Теги: світлофор, Нововолинськ
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