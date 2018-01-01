Лучанка скаржиться на відсутність аптек у своєму районі
Сьогодні, 10:40
У Луцьку в районі перехрестя вулиць Гнідавської та Потебні немає жодної аптеки.
Про це на сайті «Відкрите місто» написала Ніна Михайлова.
«Найближчі аптеки знаходяться на віддалі 1,2 км (20 хвилин пішки) на вулицях Львівській та Бенделіані», - пише жінка.
Вона вважає, що це ненормально і просить вирішити проблему.
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Про це на сайті «Відкрите місто» написала Ніна Михайлова.
«Найближчі аптеки знаходяться на віддалі 1,2 км (20 хвилин пішки) на вулицях Львівській та Бенделіані», - пише жінка.
Вона вважає, що це ненормально і просить вирішити проблему.
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