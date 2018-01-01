Лучанка скаржиться на відсутність аптек у своєму районі





Про це на Ніна Михайлова.



«Найближчі аптеки знаходяться на віддалі 1,2 км (20 хвилин пішки) на вулицях Львівській та Бенделіані», - пише жінка.



Вона вважає, що це ненормально і просить вирішити проблему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в районі перехрестя вулиць Гнідавської та Потебні немає жодної аптеки.Про це на сайті «Відкрите місто» написала«Найближчі аптеки знаходяться на віддалі 1,2 км (20 хвилин пішки) на вулицях Львівській та Бенделіані», - пише жінка.Вона вважає, що це ненормально і просить вирішити проблему.

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