«Інвестор» навчатиме дітей будувати на «Фестивалі професій»*





Працівники компанії знайомитимуть малечу із професією будівельника вже четвертий раз, адже цьогоріч вони побували на ярмарку професій у Ковелі, а минулого року долучались до дійства всеукраїнського масштабу – «Міста професій», - пише



Захід відбудеться 26 серпня о 12:00 у торгово-розважальному центрі «ПортCity». Організовує його громадська організація «Велика ідея». Долучитись до нього можуть діти віком від 3 до 18 років.



«Ми будемо традиційно представляти професію будівельника. Кожна дитина зможе прийти, одягнути на себе жилетку та каску та покласти цеглу зі справжнім розчином. Зазвичай діти люблять це робити, вони вишиковуються у черги, щоб спробувати. Біля нашого стенду завжди був аншлаг», – розповіла маркетолог будівельної компанії «Інвестор» Ірина Новосад.



«Ми беремо участь у цьому заході, тому що в нього цікава ідея. Фестиваль популяризує різні професії, у тому числі й виробничі. Він привчає дітей до того, що за гарно зроблену роботу людина завжди отримує винагороду. Але щоб її отримати, треба спершу щось зробити», – додала вона.

Маленькі будівничі у Ковелі

Як повідомляють організатори, на святі буде діяти карта фестивалю професій JOB CITY. З одного боку карти розміщені назви та місця розташування профорієнтаційних «станцій», а на іншу сторону діти будуть вклеювати спеціальні наклейки, які будуть отримувати після виконання завдань на станціях/професіях.



Чим більше наклейок, тим цінніші подарунки можна отримати. Для того щоб отримати мінімальний подарунок, потрібно зібрати 20 наклейок. Подарунки за наклейки можна буде отримати в Kid`s Shop, який буде розміщений на парковці перед ТРЦ та працюватиме з 13:00 до 16:30.



Під час фестивалю організують більше 150 профорієнтаційних станцій у поєднанні з розвагами та подарунками для дітей.



Будуть представлені професії як державного сектору: поліцейські, пожежники, рятувальники, лікарі швидкої допомоги, прикордонники – так і комерційного: кухарі, бухгалтери, банкіри, директори ТРЦ «ПортCity», артисти, музиканти, водії бензовозів і молоковозів, нотаріуси, будівельники. Можна буде посидіти навіть у кріслі директора ТРЦ.



Станції будуть знаходитися по всій території ТРЦ «ПортCity», зокрема на парковці, на першому поверсі у холі та паркінгу, на другому поверсі на арені розваг «Generator City», на третьому поверсі та в адміністрації ТРЦ «ПортCity». Не варто оминати також АЗС «WOG», що знаходиться поряд з ТРЦ, адже там можна буде спробувати себе в професії водія бензовоза.



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О 17:00 усі учасники зможуть взяти участь у безпрограшній лотереї та виграти один із трьох гіробордів. Для цього потрібно лише бути присутнім на розіграші та мати при собі карту JOB CITY.



Кожна карта має індивідуальний номер. Щасливих власників гіробордів визначать методом лотереї за номерами карт. Партнери розіграшу: магазин побутової техніки «Фокстрот» та гіпермаркет «Там Там».



Початок фестивалю о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» долучиться до масштабного дитячого фестивалю професій, який є частиною проекту «100 ідей для дітей».Працівники компанії знайомитимуть малечу із професією будівельника вже четвертий раз, адже цьогоріч вони побували на ярмарку професій у Ковелі, а минулого року долучались до дійства всеукраїнського масштабу – «Міста професій», - пише Перший Захід відбудеться 26 серпня о 12:00 у торгово-розважальному центрі «ПортCity». Організовує його громадська організація «Велика ідея». Долучитись до нього можуть діти віком від 3 до 18 років.«Ми будемо традиційно представляти професію будівельника. Кожна дитина зможе прийти, одягнути на себе жилетку та каску та покласти цеглу зі справжнім розчином. Зазвичай діти люблять це робити, вони вишиковуються у черги, щоб спробувати. Біля нашого стенду завжди був аншлаг», – розповіла маркетолог будівельної компанії «Інвестор»«Ми беремо участь у цьому заході, тому що в нього цікава ідея. Фестиваль популяризує різні професії, у тому числі й виробничі. Він привчає дітей до того, що за гарно зроблену роботу людина завжди отримує винагороду. Але щоб її отримати, треба спершу щось зробити», – додала вона.Як повідомляють організатори, на святі буде діяти карта фестивалю професій JOB CITY. З одного боку карти розміщені назви та місця розташування профорієнтаційних «станцій», а на іншу сторону діти будуть вклеювати спеціальні наклейки, які будуть отримувати після виконання завдань на станціях/професіях.Чим більше наклейок, тим цінніші подарунки можна отримати. Для того щоб отримати мінімальний подарунок, потрібно зібрати 20 наклейок. Подарунки за наклейки можна буде отримати в Kid`s Shop, який буде розміщений на парковці перед ТРЦ та працюватиме з 13:00 до 16:30.Під час фестивалю організують більше 150 профорієнтаційних станцій у поєднанні з розвагами та подарунками для дітей.Будуть представлені професії як державного сектору: поліцейські, пожежники, рятувальники, лікарі швидкої допомоги, прикордонники – так і комерційного: кухарі, бухгалтери, банкіри, директори ТРЦ «ПортCity», артисти, музиканти, водії бензовозів і молоковозів, нотаріуси, будівельники. Можна буде посидіти навіть у кріслі директора ТРЦ.Станції будуть знаходитися по всій території ТРЦ «ПортCity», зокрема на парковці, на першому поверсі у холі та паркінгу, на другому поверсі на арені розваг «Generator City», на третьому поверсі та в адміністрації ТРЦ «ПортCity». Не варто оминати також АЗС «WOG», що знаходиться поряд з ТРЦ, адже там можна буде спробувати себе в професії водія бензовоза.О 17:00 усі учасники зможуть взяти участь у безпрограшній лотереї та виграти один із трьох гіробордів. Для цього потрібно лише бути присутнім на розіграші та мати при собі карту JOB CITY.Кожна карта має індивідуальний номер. Щасливих власників гіробордів визначать методом лотереї за номерами карт. Партнери розіграшу: магазин побутової техніки «Фокстрот» та гіпермаркет «Там Там».Початок фестивалю о 12:00.

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