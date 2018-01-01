У Луцьку буде нова комісія
Сьогодні, 11:08
У Луцьку затвердили склад аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Отож, до складу комісії увійдуть:
Петрочук Костянтин Павлович – заступник міського голови, голова комісії;
Олійник Людмила Вадимівна – головний спеціаліст відділу управління майном міської комунальної власності, секретар комісії;
Грабко Алла Володимирівна – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;
Сковорода Ольга Антонівна – головний бухгалтер відділу управління майном міської комунальної власності;
Тарасюк Тарас Петрович – заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності;
Троневич Петро Олексійович – начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури;
Юрченко Наталія Миколаївна – директор юридичного департаменту.
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Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Отож, до складу комісії увійдуть:
Петрочук Костянтин Павлович – заступник міського голови, голова комісії;
Олійник Людмила Вадимівна – головний спеціаліст відділу управління майном міської комунальної власності, секретар комісії;
Грабко Алла Володимирівна – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;
Сковорода Ольга Антонівна – головний бухгалтер відділу управління майном міської комунальної власності;
Тарасюк Тарас Петрович – заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності;
Троневич Петро Олексійович – начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури;
Юрченко Наталія Миколаївна – директор юридичного департаменту.
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