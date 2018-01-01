У Луцьку буде нова комісія





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.



Отож, до складу комісії увійдуть:



Петрочук Костянтин Павлович – заступник міського голови, голова комісії;



Олійник Людмила Вадимівна – головний спеціаліст відділу управління майном міської комунальної власності, секретар комісії;



Грабко Алла Володимирівна – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;



Сковорода Ольга Антонівна – головний бухгалтер відділу управління майном міської комунальної власності;



Тарасюк Тарас Петрович – заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності;



Троневич Петро Олексійович – начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури;



Юрченко Наталія Миколаївна – директор юридичного департаменту.

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