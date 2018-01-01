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У Луцьку буде нова комісія

У Луцьку буде нова комісія
У Луцьку затвердили склад аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.

Отож, до складу комісії увійдуть:

Петрочук Костянтин Павлович – заступник міського голови, голова комісії;

Олійник Людмила Вадимівна – головний спеціаліст відділу управління майном міської комунальної власності, секретар комісії;

Грабко Алла Володимирівна – начальник відділу управління майном міської комунальної власності;

Сковорода Ольга Антонівна – головний бухгалтер відділу управління майном міської комунальної власності;

Тарасюк Тарас Петрович – заступник начальника відділу управління майном міської комунальної власності;

Троневич Петро Олексійович – начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури;

Юрченко Наталія Миколаївна – директор юридичного департаменту.

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Теги: Луцькрада, комісія, Луцьк
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