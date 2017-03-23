Моторошна вбивство: у Вінниці невідомий розстріляв молоду маму. ФОТО





Її тіло знайшли на вулиці Привокзальній, неподалік залізничних колій, на стежці, якою ходять місцеві мешканці. Відомо, що вбита вранці вийшла з дому на роботу, - пише



«Близько 10 ранку до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на вулиці Привокзальній знайдено мертвою жінку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Особу загиблої встановили.



Нею виявилася 1986 року народження вінничанка, яка проживає неподалік вчинення злочину. Слідчі відпрацьовують різні версії, вивчають коло осіб з якими вона спілкувалася і роблять усе можливо, аби з’ясувати особу причетну до її вбивства», - розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області.



За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 115 КК України (умисне вбивство).



Зі слів сестри, у вбитої Віталіни залишилася шестирічна донечка.



У коментарях вінничани вказують, що у молоду жінку стріляли тричі. Двічі вбивця поцілив у голову, а одного разу - у спину. Також вони зазначають, що підозрюваного затримали. Нібито є підстави вважати, що це колишній чоловік вбитої.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці знайшли мертвою молоду жінку.Її тіло знайшли на вулиці Привокзальній, неподалік залізничних колій, на стежці, якою ходять місцеві мешканці. Відомо, що вбита вранці вийшла з дому на роботу, - пише «На Парижі» «Близько 10 ранку до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на вулиці Привокзальній знайдено мертвою жінку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Особу загиблої встановили.Нею виявилася 1986 року народження вінничанка, яка проживає неподалік вчинення злочину. Слідчі відпрацьовують різні версії, вивчають коло осіб з якими вона спілкувалася і роблять усе можливо, аби з’ясувати особу причетну до її вбивства», - розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області.За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 115 КК України (умисне вбивство).Зі слів сестри, у вбитої Віталіни залишилася шестирічна донечка.У коментарях вінничани вказують, що у молоду жінку стріляли тричі. Двічі вбивця поцілив у голову, а одного разу - у спину. Також вони зазначають, що підозрюваного затримали. Нібито є підстави вважати, що це колишній чоловік вбитої.

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