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Моторошна вбивство: у Вінниці невідомий розстріляв молоду маму. ФОТО

Моторошна вбивство: у Вінниці невідомий розстріляв молоду маму. ФОТО
У Вінниці знайшли мертвою молоду жінку.

Її тіло знайшли на вулиці Привокзальній, неподалік залізничних колій, на стежці, якою ходять місцеві мешканці. Відомо, що вбита вранці вийшла з дому на роботу, - пише «На Парижі».

«Близько 10 ранку до поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців, що на вулиці Привокзальній знайдено мертвою жінку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Особу загиблої встановили.

Нею виявилася 1986 року народження вінничанка, яка проживає неподалік вчинення злочину. Слідчі відпрацьовують різні версії, вивчають коло осіб з якими вона спілкувалася і роблять усе можливо, аби з’ясувати особу причетну до її вбивства», - розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 115 КК України (умисне вбивство).

Зі слів сестри, у вбитої Віталіни залишилася шестирічна донечка.

У коментарях вінничани вказують, що у молоду жінку стріляли тричі. Двічі вбивця поцілив у голову, а одного разу - у спину. Також вони зазначають, що підозрюваного затримали. Нібито є підстави вважати, що це колишній чоловік вбитої.
Моторошна вбивство: у Вінниці невідомий розстріляв молоду маму. ФОТО

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Теги: вбивство, стрілянина
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