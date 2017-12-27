вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінка народила на півдорозі до лікарні

На Волині жінка народила на півдорозі до лікарні
На Волині жінка народила у кареті швидкої.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Приємною несподіванкою став виклик для фельдшера Ковельського відділення ЕМД. До центральної оперативної диспетчерської надійшло повідомлення про те, що у жительки одного із сіл Ковельського р-ну почалися пологи.", - йдеться у повідомленні.

Приїхавши на місце виклику, медик оглянув жінку і прийняв рішення терміново транспортувати її до найближчого пологового відділення.

Проте, на півдорозі керівнику бригади довелося зупинити рух автомобіля ЕМД: жінка почала народжувати. Медик прийняв пологи, які пройшли без ускладнень: народилася здорова дівчинка.

"У мами це третя дитинка, а у медика другі пологи, які він прийняв у автомобілі ЕМД. І сталася ця подія у серпні місяці рівно чотири роки тому. Тоді також народилася дівчинка", - пишуть медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пологи, Ковель, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Моторошна вбивство: у Вінниці невідомий розстріляв молоду маму. ФОТО
Сьогодні, 11:37
На Волині жінка народила на півдорозі до лікарні
Сьогодні, 11:32
Тарифи для людей уже непідйомні, - директор «Луцьктепла»
Сьогодні, 11:31
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Рахунки «Луцьктепла» досі арештовані
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
У Ковелі медиків забезпечуватимуть житлом У Ковелі медиків забезпечуватимуть житлом
27 грудень, 2017, 10:46
На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО
21 серпень, 15:57
Волинські медики проїхали 80 кілометрів на фейковий виклик Волинські медики проїхали 80 кілометрів на фейковий виклик
21 серпень, 15:34
Пожежа у волинському селі: медики врятували 11 потерпілих Пожежа у волинському селі: медики врятували 11 потерпілих
21 серпень, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
21 серпень, 13:14
 1
Моторошна вбивство: у Вінниці невідомий розстріляв молоду маму. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
На Волині жінка народила на півдорозі до лікарні
Сьогодні, 11:32
 0
Тарифи для людей уже непідйомні, - директор «Луцьктепла»
Сьогодні, 11:31
 0
У Ківерцях зупинку «одягнули» у вишиванку. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8