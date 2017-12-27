На Волині жінка народила на півдорозі до лікарні
Сьогодні, 11:32
На Волині жінка народила у кареті швидкої.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Приємною несподіванкою став виклик для фельдшера Ковельського відділення ЕМД. До центральної оперативної диспетчерської надійшло повідомлення про те, що у жительки одного із сіл Ковельського р-ну почалися пологи.", - йдеться у повідомленні.
Приїхавши на місце виклику, медик оглянув жінку і прийняв рішення терміново транспортувати її до найближчого пологового відділення.
Проте, на півдорозі керівнику бригади довелося зупинити рух автомобіля ЕМД: жінка почала народжувати. Медик прийняв пологи, які пройшли без ускладнень: народилася здорова дівчинка.
"У мами це третя дитинка, а у медика другі пологи, які він прийняв у автомобілі ЕМД. І сталася ця подія у серпні місяці рівно чотири роки тому. Тоді також народилася дівчинка", - пишуть медики.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Приємною несподіванкою став виклик для фельдшера Ковельського відділення ЕМД. До центральної оперативної диспетчерської надійшло повідомлення про те, що у жительки одного із сіл Ковельського р-ну почалися пологи.", - йдеться у повідомленні.
Приїхавши на місце виклику, медик оглянув жінку і прийняв рішення терміново транспортувати її до найближчого пологового відділення.
Проте, на півдорозі керівнику бригади довелося зупинити рух автомобіля ЕМД: жінка почала народжувати. Медик прийняв пологи, які пройшли без ускладнень: народилася здорова дівчинка.
"У мами це третя дитинка, а у медика другі пологи, які він прийняв у автомобілі ЕМД. І сталася ця подія у серпні місяці рівно чотири роки тому. Тоді також народилася дівчинка", - пишуть медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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