На Волині жінка народила на півдорозі до лікарні

На Волині жінка народила у кареті швидкої.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."Приємною несподіванкою став виклик для фельдшера Ковельського відділення ЕМД. До центральної оперативної диспетчерської надійшло повідомлення про те, що у жительки одного із сіл Ковельського р-ну почалися пологи.", - йдеться у повідомленні.Приїхавши на місце виклику, медик оглянув жінку і прийняв рішення терміново транспортувати її до найближчого пологового відділення.Проте, на півдорозі керівнику бригади довелося зупинити рух автомобіля ЕМД: жінка почала народжувати. Медик прийняв пологи, які пройшли без ускладнень: народилася здорова дівчинка."У мами це третя дитинка, а у медика другі пологи, які він прийняв у автомобілі ЕМД. І сталася ця подія у серпні місяці рівно чотири роки тому. Тоді також народилася дівчинка", - пишуть медики.