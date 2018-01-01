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Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту

Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту
У Луцьку скаржаться на постійне просідання асфальту на вулиці Ківерцівській.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Григір Дубинка.

За словами чоловіка, у кількох місцях на вулиці Ківерцівській біля будинків 8-16 сильно просідає асфальт на тротуарах над каналізаційним колектором.

"За кілька років зробилися цілі ями, що постійно збільшуються. Люди бояться, що від цього можуть пошкодитися фундаменти будинків. На тротуарі вздовж вулиці вже стає неможливо ходити. Просимо вирішення проблеми, адже ця вулиця протягом кількох років була у плані на капітальний ремонт прибудинкових територій", - йдеться у повідомленні.

Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту
Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту
Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту
Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту
Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту
Мешканці вулиці в Луцьку бояться руйнування будинків через просідання асфальту

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Теги: благоустрій, дорога
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