Бюджетні установи Луцька економлять 25 % на теплі
Сьогодні, 12:03
У Луцьку з початком впровадження термомодернізації бюджетних установ почали економити 25 % на теплопостачанні.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник директора департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв розповів, що реалізація політики енергозбереження розпочалася у 2013 році. Нині у Луцьку економлять на теплі 25 %.
«Це заходи, які були пов’язані з адмініструванням, системи моніторингу. Але системне вливання коштів розпочалося з проектів НЕФКО. Цього року ми отримаємо 7,3 мільйона євро, які підуть на впровадження енергоощадних заходів у близько 40 будівлях», - зауважив він.
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Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник директора департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв розповів, що реалізація політики енергозбереження розпочалася у 2013 році. Нині у Луцьку економлять на теплі 25 %.
«Це заходи, які були пов’язані з адмініструванням, системи моніторингу. Але системне вливання коштів розпочалося з проектів НЕФКО. Цього року ми отримаємо 7,3 мільйона євро, які підуть на впровадження енергоощадних заходів у близько 40 будівлях», - зауважив він.
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