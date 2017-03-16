Бюджетні установи Луцька економлять 25 % на теплі

У Луцьку з початком впровадження термомодернізації бюджетних установ почали економити 25 % на теплопостачанні.Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Заступник директора департаменту економічної політикирозповів, що реалізація політики енергозбереження розпочалася у 2013 році. Нині у Луцьку економлять на теплі 25 %.«Це заходи, які були пов’язані з адмініструванням, системи моніторингу. Але системне вливання коштів розпочалося з проектів НЕФКО. Цього року ми отримаємо 7,3 мільйона євро, які підуть на впровадження енергоощадних заходів у близько 40 будівлях», - зауважив він.