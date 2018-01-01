У Луцьку горів будинок





Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.



Зокрема, повідомлення надійшло до служби порятунку 20 серпня о 23:36. На місце події прибули працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 00:34 приборкали вогонь.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку горів цегляний житловий будинок на вулиці Миколи Куделі.Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.Зокрема, повідомлення надійшло до служби порятунку 20 серпня о 23:36. На місце події прибули працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 00:34 приборкали вогонь.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

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