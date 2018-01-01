У Луцьку горів будинок
Сьогодні, 12:08
У Луцьку горів цегляний житловий будинок на вулиці Миколи Куделі.
Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, повідомлення надійшло до служби порятунку 20 серпня о 23:36. На місце події прибули працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 00:34 приборкали вогонь.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.
Зокрема, повідомлення надійшло до служби порятунку 20 серпня о 23:36. На місце події прибули працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 00:34 приборкали вогонь.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
Фото ілюстративне
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