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У Луцьку горів будинок

У Луцьку горів будинок
У Луцьку горів цегляний житловий будинок на вулиці Миколи Куделі.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, повідомлення надійшло до служби порятунку 20 серпня о 23:36. На місце події прибули працівники 1-ї та 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 00:34 приборкали вогонь.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Фото ілюстративне

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Теги: пожежа, вогонь, Луцьк
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