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За добу двоє велосипедистів травмувалися на дорогах Волині

За добу двоє велосипедистів травмувалися на дорогах Волині
На Волині за день в автопригодах постраждало двоє велосипедистів.

21 серпня, на автодорозі поблизу села Оленіне Камінь-Каширського району автомобіль «Renault-Kango» збив велосипедистку, а у райцентрі Любомль під колеса «Volkswagen Caddy» потрапив 51-річний велосипедист, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля «Renault-Kango» перебував 32-річний житель сусідньої, Рівненської області. Обганяючи водій допустив зіткнення із велосипедисткою, 44-річною жителькою Камінь-Каширського району.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.

Цього ж дня, на автодорозі у Любомі, 54-річний місцевий житель, виконуючи поворот ліворуч, збив 51-річного велосипедиста, який виїхав на смугу зустрічного руху.

У результаті автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія
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