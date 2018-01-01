За добу двоє велосипедистів травмувалися на дорогах Волині

На Волині за день в автопригодах постраждало двоє велосипедистів.21 серпня, на автодорозі поблизу села Оленіне Камінь-Каширського району автомобіль «Renault-Kango» збив велосипедистку, а у райцентрі Любомль під колеса «Volkswagen Caddy» потрапив 51-річний велосипедист, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За кермом автомобіля «Renault-Kango» перебував 32-річний житель сусідньої, Рівненської області. Обганяючи водій допустив зіткнення із велосипедисткою, 44-річною жителькою Камінь-Каширського району.Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.Цього ж дня, на автодорозі у Любомі, 54-річний місцевий житель, виконуючи поворот ліворуч, збив 51-річного велосипедиста, який виїхав на смугу зустрічного руху.У результаті автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження.За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.