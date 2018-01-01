вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»*

Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»*
Будівельна компанія «Інвестор» дивує швидкістю, з якою зводяться її будинки. Активно тривають будівельні роботи у «зоряному» житловому комплексі «Супернова».



У серпневому відеозвіті фотограф Роман Домбровський показав масштаби будівництва з висоти пташиного польоту, - пише Перший.

Наразі здали другий та третій будинки. У решті тривають роботи різних типів.

У першому будинку розводять поквартирно газові труби та облаштовують під’їзди. У четвертому будують десятий поверх, а в п’ятому заливають фундамент.

До речі, у всіх будинках житлового комплексу придбати квартири можна вже зараз. У зданому будинку залишилось кілька квартир з чудовим виглядом з вікон. Також діють акційні пропозиції на придбання перших десяти квартир у четвертому та п’ятому будинках.

Планування акційних квартир у четвертому та п’ятому будинках ЖК Супернова
Планування акційних квартир у четвертому та п’ятому будинках ЖК Супернова



Контакти відділів продажів:

телефони:

096 030 20 10

095 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Цегельна, 28

E-mail: [email protected]

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 13:28
Волинська сім’я платитиме за газ, як промислове підприємство: вимога МВФ
Сьогодні, 13:26
Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»*
Сьогодні, 13:15
Луцьк тримає на депозиті менше грошей, ніж торік
Сьогодні, 12:55
Лучани почали менше пити і курити
Сьогодні, 12:49
Схожі новини
У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»* У Ковелі зводять вже третій будинок «Паркового кварталу»*
21 серпень, 19:36
«Інвестор» показав новий будинок* «Інвестор» показав новий будинок*
16 серпень, 13:55
Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу* Під Луцьком «Інвестор» почав будівництво нового житлового комплексу*
19 липень, 13:57
Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО* Розповіли, як будують ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. ФОТО*
12 липень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
21 серпень, 13:14
 1
У селі на Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 13:28
 0
Волинська сім’я платитиме за газ, як промислове підприємство: вимога МВФ
Сьогодні, 13:26
 0
Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»*
Сьогодні, 13:15
 0
Луцьк тримає на депозиті менше грошей, ніж торік
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8