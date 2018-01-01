Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»*

«Інвестор» дивує швидкістю, з якою зводяться її будинки. Активно тривають будівельні роботи у







У серпневому відеозвіті фотограф Роман Домбровський показав масштаби будівництва з висоти пташиного польоту, - пише



Наразі здали другий та третій будинки. У решті тривають роботи різних типів.



У першому будинку розводять поквартирно газові труби та облаштовують під’їзди. У четвертому будують десятий поверх, а в п’ятому заливають фундамент.



До речі, у всіх будинках житлового комплексу придбати квартири можна вже зараз. У зданому будинку залишилось кілька квартир з чудовим виглядом з вікон. Також діють акційні пропозиції на придбання перших десяти квартир у четвертому та п’ятому будинках.



Планування акційних квартир у четвертому та п’ятому будинках ЖК Супернова





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