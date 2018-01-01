Показали, як у Луцьку «росте» ЖК «Супернова»*
Сьогодні, 13:15
Будівельна компанія «Інвестор» дивує швидкістю, з якою зводяться її будинки. Активно тривають будівельні роботи у «зоряному» житловому комплексі «Супернова».
У серпневому відеозвіті фотограф Роман Домбровський показав масштаби будівництва з висоти пташиного польоту, - пише Перший.
Наразі здали другий та третій будинки. У решті тривають роботи різних типів.
У першому будинку розводять поквартирно газові труби та облаштовують під’їзди. У четвертому будують десятий поверх, а в п’ятому заливають фундамент.
До речі, у всіх будинках житлового комплексу придбати квартири можна вже зараз. У зданому будинку залишилось кілька квартир з чудовим виглядом з вікон. Також діють акційні пропозиції на придбання перших десяти квартир у четвертому та п’ятому будинках.
Контакти відділів продажів:
телефони:
096 030 20 10
095 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
E-mail: [email protected]
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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У серпневому відеозвіті фотограф Роман Домбровський показав масштаби будівництва з висоти пташиного польоту, - пише Перший.
Наразі здали другий та третій будинки. У решті тривають роботи різних типів.
У першому будинку розводять поквартирно газові труби та облаштовують під’їзди. У четвертому будують десятий поверх, а в п’ятому заливають фундамент.
До речі, у всіх будинках житлового комплексу придбати квартири можна вже зараз. У зданому будинку залишилось кілька квартир з чудовим виглядом з вікон. Також діють акційні пропозиції на придбання перших десяти квартир у четвертому та п’ятому будинках.
Контакти відділів продажів:
телефони:
096 030 20 10
095 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Цегельна, 28
E-mail: [email protected]
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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