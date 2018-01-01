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Краса і спокій: шацькі фотозамальовки

Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
У мережі оприлюднили серію світлин з Шацьких озер.

Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.

На фотографіях - зафіксовані руками майстрі чарівні миттєвості: чисте плесо озера, яскраве і квітуче поле, комахи, які гріються під сонцем.

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Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
Краса і спокій: шацькі фотозамальовки

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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