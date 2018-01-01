Краса і спокій: шацькі фотозамальовки
Сьогодні, 12:43
У мережі оприлюднили серію світлин з Шацьких озер.
Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
На фотографіях - зафіксовані руками майстрі чарівні миттєвості: чисте плесо озера, яскраве і квітуче поле, комахи, які гріються під сонцем.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
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Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай.
На фотографіях - зафіксовані руками майстрі чарівні миттєвості: чисте плесо озера, яскраве і квітуче поле, комахи, які гріються під сонцем.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Давній волинський монастир на знімках місцевого фотографа
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