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У селі на Волині горіла господарська будівля

У селі на Волині горіла господарська будівля
У селі Залісся Камінь-Каширського району загорілася дерев'яна господарська будівля.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

Інцидент трапився 20 серпня, о 16:57.

Вогонь приборкали працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського о 18:10.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

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Теги: пожежа, Волинь
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