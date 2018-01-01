У селі на Волині горіла господарська будівля





Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.



Інцидент трапився 20 серпня, о 16:57.



Вогонь приборкали працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського о 18:10.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залісся Камінь-Каширського району загорілася дерев'яна господарська будівля.Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.Інцидент трапився 20 серпня, о 16:57.Вогонь приборкали працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського о 18:10.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

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