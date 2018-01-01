У селі на Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 13:28
У селі Залісся Камінь-Каширського району загорілася дерев'яна господарська будівля.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 20 серпня, о 16:57.
Вогонь приборкали працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського о 18:10.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 20 серпня, о 16:57.
Вогонь приборкали працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського о 18:10.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
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