У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО

У Луцькому клінічному пологовому будинку після капітального ремонту відкрили приміщення першого поверху жіночої консультації.Відкриття відбулося 22 серпня.Як розповіли під час відкриття оновленого приміщення, ремонтні роботи виконувало ПП “ЛУЦЬК-ЄВРО-БУД”. Через управління капітального будівництва з міського бюджету на ці потреби спрямовали понад мільйон євро. До того ж, здійснили ремонт сходових кліток.У відремонтованому приміщенні будуть працювати кабінети прийому лікарів, лабораторія, стоматологічний кабінет. Частково оновлено обладнання відділення жіночої консультації, придбано та встановлено лавки, тумби під мийки. У майбутньому, за словами головного лікаря луцького пологового, мають намір оновити також комп'ютерне обладнання.Розпочався ж капітальний ремонт жіночої консультації у 2015 році. Його здійснювали поетапно. Загалом за три роки на ремонтні роботи у приміщенні жіночої консультації спрямували понад 7 мільйонів гривень.