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У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО

У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцькому клінічному пологовому будинку після капітального ремонту відкрили приміщення першого поверху жіночої консультації.

Відкриття відбулося 22 серпня.

Як розповіли під час відкриття оновленого приміщення, ремонтні роботи виконувало ПП “ЛУЦЬК-ЄВРО-БУД”. Через управління капітального будівництва з міського бюджету на ці потреби спрямовали понад мільйон євро. До того ж, здійснили ремонт сходових кліток.

У відремонтованому приміщенні будуть працювати кабінети прийому лікарів, лабораторія, стоматологічний кабінет. Частково оновлено обладнання відділення жіночої консультації, придбано та встановлено лавки, тумби під мийки. У майбутньому, за словами головного лікаря луцького пологового Михайла Токарчука, мають намір оновити також комп'ютерне обладнання.

Розпочався ж капітальний ремонт жіночої консультації у 2015 році. Його здійснювали поетапно. Загалом за три роки на ремонтні роботи у приміщенні жіночої консультації спрямували понад 7 мільйонів гривень.

У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО

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Теги: Відкриття, ремонт, жіноча консультація
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