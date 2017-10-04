У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
Сьогодні, 14:43
У Луцькому клінічному пологовому будинку після капітального ремонту відкрили приміщення першого поверху жіночої консультації.
Відкриття відбулося 22 серпня.
Як розповіли під час відкриття оновленого приміщення, ремонтні роботи виконувало ПП “ЛУЦЬК-ЄВРО-БУД”. Через управління капітального будівництва з міського бюджету на ці потреби спрямовали понад мільйон євро. До того ж, здійснили ремонт сходових кліток.
У відремонтованому приміщенні будуть працювати кабінети прийому лікарів, лабораторія, стоматологічний кабінет. Частково оновлено обладнання відділення жіночої консультації, придбано та встановлено лавки, тумби під мийки. У майбутньому, за словами головного лікаря луцького пологового Михайла Токарчука, мають намір оновити також комп'ютерне обладнання.
Розпочався ж капітальний ремонт жіночої консультації у 2015 році. Його здійснювали поетапно. Загалом за три роки на ремонтні роботи у приміщенні жіночої консультації спрямували понад 7 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриття відбулося 22 серпня.
Як розповіли під час відкриття оновленого приміщення, ремонтні роботи виконувало ПП “ЛУЦЬК-ЄВРО-БУД”. Через управління капітального будівництва з міського бюджету на ці потреби спрямовали понад мільйон євро. До того ж, здійснили ремонт сходових кліток.
У відремонтованому приміщенні будуть працювати кабінети прийому лікарів, лабораторія, стоматологічний кабінет. Частково оновлено обладнання відділення жіночої консультації, придбано та встановлено лавки, тумби під мийки. У майбутньому, за словами головного лікаря луцького пологового Михайла Токарчука, мають намір оновити також комп'ютерне обладнання.
Розпочався ж капітальний ремонт жіночої консультації у 2015 році. Його здійснювали поетапно. Загалом за три роки на ремонтні роботи у приміщенні жіночої консультації спрямували понад 7 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО
Сьогодні, 14:47
Луцькрада «викинула» понад 34 тисячі на годинник та килимок
Сьогодні, 14:45
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
Сьогодні, 14:43
Для школи №27 розроблять проект спортзалу
Сьогодні, 14:31