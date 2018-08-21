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Путін зрозуміє тільки силу, – нардеп Лапін про ситуацію з Сенцовим. ВІДЕО

Путін зрозуміє тільки силу, – нардеп Лапін про ситуацію з Сенцовим. ВІДЕО
Народний депутат Ігор Лапін вважає, що Володимир Путін зрозуміє тільки силовий підхід у питання про Олега Сенцова.

Це стало відомо у ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

«Через складну ситуацію з Олегом Сенцовим Путін хоче показати себе величним. Пригадаймо, скільки людей вже поклонилося, скільки світових лідерів «нагнулося», просячи його за Савченко, – багато. Скільки людей поклонилося, просячи його за інших?

Сьогодні ми вже бачимо заяву президента Франції, прохання канцлера Німеччини Меркель, і вважали, що саме звернення німецького лідера зможе переконати Путіна. Утім за добу до зустрічі з Меркель він надав наказ відмовити у помилуванні Сенцову», – підкреслив Лапін.

Депутат зауважив, що виправдовується Путін тим, що це нібито працює система, яка підтримує демократію, а відтак Президент не може впливати на рішення судів.

«Путін домагається того, щоб ще більше світових лідерів поклонилися йому і попросили про звільнення Олега Сенцова, і це нібито покаже світові, який він величний. І всі ходять і просять, адже розуміють, що тільки від нього одного залежить це рішення.

Ми розуміємо позицію Олега, бачимо велику підтримку світової спільноти, але Путіну начхати абсолютно на всіх. Він, як і будь-який класичний агресор, розуміє тільки тоді, коли б’ють по обличчю або по кишені», – наголосив Ігор Лапін.

Як повідомлялося, 21 серпня, біля Генерального консульства Російської Федерації у Львові відбулася акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який уже сотий день голодує у російській тюрмі.


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Теги: Ігор Лапін, Олег Сенцов, полонений, війна, Росія
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