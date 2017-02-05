Пам’ять про людину-епоху: у Луцьку презентували книгу про Миколу Романюка. ФОТО

Екс-застпуник Миколи Романюка Андрій Киця

Очільниця Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич

Віктор Андрейчук, екс-очільник СБУ на Волині

журналіст Петро Чечелюк зібрав та впорядкував матеіали для книги

Генеральний директор ПрАТ «СКФ Україна» Володимир Цибульський

Сергій Ющак

Богдан Гончарук багато років був помічником Миколи Романюка

Директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко

Депутати Луцькради Артем Запотоцький та Юлія Вусенко

Богдан Гончарук багато років був помічником Миколи Романюка

На зустріч прийшло чимало друзів Романюка та його рідні

Депутат міської ради Юлія Вусенко

Депутат міської ради Юлія Вусенко

Дружина Миколи Романюка Марія

На зустріч прийшло чимало друзів Романюка та його рідні

Голова правління ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха

Очільник Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк

Володимир Цибульський та Сергій Ющак

екс-заступники Миколи Романюка Тарас Яковлев, Сергій Григоренко та Юрій Моклиця

Голова правління ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Віктор Чорнуха

Напередодні Дня народження покійного мерау Луцьку презентували книгу спогадів про градоначальника.Презентація відбулася 22 серпня.До книги «Романюк Микола Ярославович. Книга пам'яті» увійшли історії від людей, які дружили чи тривалий час працювали із покійним мером. Проект із видання книги - некомерційний, її видали тиражем у 500 примірників, і більшість із них передадуть у бібліотеки та навчальні заклади, аби пам’ять про видатну людину жила у серцях сучасників.Збирати матеріали для видання розпочали наприкінці 2017 року, до книги увійшло два десятки нарисів про Миколу Романюка. Презентуючи книгу, друг покійного, один з авторів проектурозповів, що тут зібрали теплі спогади про людину, яка зробила надзвичайний вклад в історію не лише міста, а й всієї країни. Тому, читаючи її, можливо, хтось відкриє для себе нові риси мера та участь його у різних подіях.Ющак подякував усім хто долучився до створення книги – журналісту, авторам проекту, депутату Волиньради, мерові Володимира-Волинськогота регіональній дирекції «ПриватБанку».«Дякую усім, хто висловив бажання та знайшов час поділитися спогадами про цю непересічну людину», - розповів Ющак.Презентацію запланували провести напередодні 24 серпня, коли Миколі Романюку виповнилося б 60 років, аби віддати шану покійному. На неї завітало чимало знаних у місті людей – голова Апеляційного суду, очільниця Луцької міської клінічної лікарні, колишні заступники Романюка, депутат, відомі бізнесмени, журналісти тощо.«Ми знаємо його як чесного, порядного чоловіка, християнина, який все своє життя гідно ніс свій хрест», - додав Ющак.Дружина Миколи Романюкаподякувала усім, хто нині завітав на презентацію книги.«Незважаючи на те, що стільки часу пройшло, мені важко кожного разу згадувати Миколу Ярославовича, бо час проходить, а він не проходить... Бог забрав йог дуже рано, у нього були великі плани, він хотів зробити ще багато для міста і для лучан.Для нього це було важливо, все своє життя він присвятив людям», - розповіла Марія Романюк. Книга – це лише невелика частина спогадів друзів, але кожен, хто із ним стикався, лишив Романюка в своїй пам’яті як особливу людину.Близький друг Миколи Романюка, голова правління ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536»зауважив, що покійний мер – людина-епоха, а книга, яку презентують сьогодні – історія справжнього борця.«Це людина зворотнього зв’язку. Хай слухає і міська, і обласна влада: як ти йому подзвониш один раз, він обов’язково передзвонить і спитає. "Вітя, що ти хотів?" Це людина, яка відповідала за свої слова», – сказав Чорнуха.«Час – лікар, і він затягує цю рану. Часом люди і чиновники забувають, що пожинають плоди його роботи», – додав будівельник. Він пригадав активну роботу покійного мера над залученням грантів, коштів європейських кредитів, НЕФКО, Європейського банку тощо, завдяки яким Луцьк і досі стає кращим.«Книга має нагадувати всім. Там багато цікавих речей від його друзів. Він був лідером скрізь, це була людина, з якою хотілося бути поруч і брати приклад», – підсумував Чорнуха.Депутат міської радизауважила, що високі посади змінюють людей, але не кожен на цій посаді може змінити місто. Микола Романюк залишався простою і відкритою людиною, яка всю себе віддавала роботі.«Коли ми говоримо про Миколу Романюка, то перш за все пригадуємо його як людину дуже людяну», - мовила Вусенко. Вона додала, що мер був дуже позитивною людиною, чуйною, а також дуже любив свою родину та й людей загалом. Тож на прощання із мером прийшли тисячі.«Я тільки думаю, чому так мало часу вдалося мені попрацювати поруч і пізнати цю людину», – додала Вусенко. Те, що сьогодні про мера згадують, каже про те, що він ще багато років служитиме прикладом для багатьох., керівник регіонального управління «ПриватБанку», яке свого часу розбудовував Микола Романюк, сказав, що те, що банк долучився до видання книги - свій спосіб подякувати Миколі Ярославовичу за 15 років, які він присвятив структурі.«Я маю з чим порівнювати і можу твердо сказати, що такого відношення до банку, як є на Волині, немає ніде. Це було закладено саме Миколою Ярославовичем», - мовив Войтенко. Він зауважив, що у банку завжди пам’ятатимуть вклад цієї людини.Колишній помічник Миколи Романюкапригадав, що писати книгу було дуже важко. Адже родина втратила батька, сина, а місто і область втратили стержень, який всіх об’єднував, давав напрям руху і змогу досягати високих результатів.Журналіст, який зібрав спогади про покійного мера, додав, що хоче, аби його пам’ятали таким, як він був – позитивним, людиною дії, та тим, хто всіх об’єднував.Друг зі студентських роківпригадав, що свій шлях починав із Романюком у 1976 році.«Це спогади про людину, яка віддала всього себе служінню людям. Доля повернулася так, що ми протягом 2 років, коли я тут очолював управління служби безпеки, були, мабуть, найкращими роками в моєму житті...Наскільки це була людина, для якої прості люди були найважливішим. Я багатьом речам вчився в нього, тому мені дуже важко було зрозуміти, що Миколи Ярославовича немає – немає мого друга, немає з ким порадитися та не можна почути його голос», - пригадав чоловік.Близький друг Романюка, гендиректор «СКФ Україна»вважає, що книга – ще один гарний спосіб увіковічнити пам’ять мера.«Вона важлива не лише тому, що це була людина величезного масштабу, а й тим, що ми інформацію про його величність та людяність доносимо до величезної кількості людей», - зауважив Цибульський.У нього вчилися чимало людей, а, на переконання присутніх, його справи мають жити далі. Покійний був ініціатором подарунків для дітей на день святого Миколая, допомоги дітям учасників АТО тощо. Навіть після смерті мера його справи продовжують.Ділячись спогадами про Романюка, дехто із присутніх не стримував сліз. Після презентації кожен зміг отримати книгу про покійного мера, а також поспілкуватися й згадати добрим словом Миколу Ярославовича.