Синці та переломи: на Волині билися чоловіки





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До володимир-волинських поліцейських звернувся 44-річний місевий мешканець. Близько восьмої вечора на території його домоволодіння, ще 20 липня, 51-річний знайомий наніс йому декілька ударів в обличчя. За медичною допомогою звертався, хоча від госпіталізації відмовився.



Друге повідомлення надійшло від 36-річного мешканця села Галинівка. О першій ночі між ним та 18-річним односельцем зав’язався спір, який завершився для заявника переломом щелепи. Потерпілого доправлено до хірургічного відділення Володимир-Волинського ТМО.

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