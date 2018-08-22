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Синці та переломи: на Волині билися чоловіки

Синці та переломи: на Волині билися чоловіки
У Володимирі-Волинському та селі Галинівка побилися люди.

Про це пише Володимир Медіа.

До володимир-волинських поліцейських звернувся 44-річний місевий мешканець. Близько восьмої вечора на території його домоволодіння, ще 20 липня, 51-річний знайомий наніс йому декілька ударів в обличчя. За медичною допомогою звертався, хоча від госпіталізації відмовився.

Друге повідомлення надійшло від 36-річного мешканця села Галинівка. О першій ночі між ним та 18-річним односельцем зав’язався спір, який завершився для заявника переломом щелепи. Потерпілого доправлено до хірургічного відділення Володимир-Волинського ТМО.

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Теги: бійка, Волинь, Володимир-Волинський
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