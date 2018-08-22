Синці та переломи: на Волині билися чоловіки
Сьогодні, 14:27
У Володимирі-Волинському та селі Галинівка побилися люди.
Про це пише Володимир Медіа.
До володимир-волинських поліцейських звернувся 44-річний місевий мешканець. Близько восьмої вечора на території його домоволодіння, ще 20 липня, 51-річний знайомий наніс йому декілька ударів в обличчя. За медичною допомогою звертався, хоча від госпіталізації відмовився.
Друге повідомлення надійшло від 36-річного мешканця села Галинівка. О першій ночі між ним та 18-річним односельцем зав’язався спір, який завершився для заявника переломом щелепи. Потерпілого доправлено до хірургічного відділення Володимир-Волинського ТМО.
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Про це пише Володимир Медіа.
До володимир-волинських поліцейських звернувся 44-річний місевий мешканець. Близько восьмої вечора на території його домоволодіння, ще 20 липня, 51-річний знайомий наніс йому декілька ударів в обличчя. За медичною допомогою звертався, хоча від госпіталізації відмовився.
Друге повідомлення надійшло від 36-річного мешканця села Галинівка. О першій ночі між ним та 18-річним односельцем зав’язався спір, який завершився для заявника переломом щелепи. Потерпілого доправлено до хірургічного відділення Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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