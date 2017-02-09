Для школи №27 розроблять проект спортзалу

Для школи луцької школи №27 розроблять проектно-кошторисну документацію на будівництво спортивного залу.Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що хочуть виділити 100 тисяч гривень на виготовлення проекту будівництва спортзалу у школі №27.За словами начальника управління капітального будівництва, документацію мають зробити до 10 вересня, аби подати її на проект ДФРР.Натомість депутатзауважив, що спортзал у школі хочуть зробити замалим і потрібно виділити більше місця на ядро для занять різними видами спорту.«Треба, щоб там спортзал був не меншим, ніж у школі №26. У нас є лише два такі великі спортзали. Нікому не казали, що хочуть зробити такий проект», - сказав він.