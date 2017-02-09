Для школи №27 розроблять проект спортзалу
Сьогодні, 14:31
Для школи луцької школи №27 розроблять проектно-кошторисну документацію на будівництво спортивного залу.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що хочуть виділити 100 тисяч гривень на виготовлення проекту будівництва спортзалу у школі №27.
За словами начальника управління капітального будівництва Леоніда Карабана, документацію мають зробити до 10 вересня, аби подати її на проект ДФРР.
Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що спортзал у школі хочуть зробити замалим і потрібно виділити більше місця на ядро для занять різними видами спорту.
«Треба, щоб там спортзал був не меншим, ніж у школі №26. У нас є лише два такі великі спортзали. Нікому не казали, що хочуть зробити такий проект», - сказав він.
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Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що хочуть виділити 100 тисяч гривень на виготовлення проекту будівництва спортзалу у школі №27.
За словами начальника управління капітального будівництва Леоніда Карабана, документацію мають зробити до 10 вересня, аби подати її на проект ДФРР.
Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що спортзал у школі хочуть зробити замалим і потрібно виділити більше місця на ядро для занять різними видами спорту.
«Треба, щоб там спортзал був не меншим, ніж у школі №26. У нас є лише два такі великі спортзали. Нікому не казали, що хочуть зробити такий проект», - сказав він.
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