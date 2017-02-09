вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Для школи №27 розроблять проект спортзалу

Для школи №27 розроблять проект спортзалу
Для школи луцької школи №27 розроблять проектно-кошторисну документацію на будівництво спортивного залу.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що хочуть виділити 100 тисяч гривень на виготовлення проекту будівництва спортзалу у школі №27.

За словами начальника управління капітального будівництва Леоніда Карабана, документацію мають зробити до 10 вересня, аби подати її на проект ДФРР.

Натомість депутат Павло Данильчук зауважив, що спортзал у школі хочуть зробити замалим і потрібно виділити більше місця на ядро для занять різними видами спорту.

«Треба, щоб там спортзал був не меншим, ніж у школі №26. У нас є лише два такі великі спортзали. Нікому не казали, що хочуть зробити такий проект», - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, Луцьк, спортзал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
Сьогодні, 14:43
У Луцьку замість вакцин від укусів змій куплять інсулін для діабетиків
Сьогодні, 14:39
Для школи №27 розроблять проект спортзалу
Сьогодні, 14:31
Синці та переломи: на Волині билися чоловіки
Сьогодні, 14:27
Електрика ринкам, причали та «латання» міськради: у Луцьку «роздадуть» гроші з ремонтів доріг
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Школа № 27 у Луцьку: на спортзал потрібні 80 мільйонів Школа № 27 у Луцьку: на спортзал потрібні 80 мільйонів
09 лютий, 2017, 13:52
Опублікували рейтинг шкіл Луцька Опублікували рейтинг шкіл Луцька
20 серпень, 22:05
Розповіли, чи готові луцькі школи і садочки до пожеж Розповіли, чи готові луцькі школи і садочки до пожеж
17 серпень, 11:49
У Луцьку хочуть перейменувати школу У Луцьку хочуть перейменувати школу
17 серпень, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Буксирували по Стиру: у центральному парку Луцька монтують «плавучу пристань»
21 серпень, 13:14
 1
Із ремонту луцьких доріг «відщепнуть» понад 4 мільйони і дадуть «Луцьктеплу»
Сьогодні, 14:50
 0
Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО
Сьогодні, 14:47
 0
Луцькрада «викинула» понад 34 тисячі на годинник та килимок
Сьогодні, 14:45
 0
У Луцьку після капремонту відкрили приміщення жіночої консультації. ФОТО
Сьогодні, 14:43
 0
Медіа
відео
1/8