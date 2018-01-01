Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО
Сьогодні, 14:47
На міжнародному пункті пропуску «Ягодин» у 5-тигодинній черзі стояв екс-тренер ФК «Волинь» Віталій Кварцяний.
Про це на своїй сторінці y Facebook повідомила Тетяна Чишій, передає Район.Любомль.
Його впізнавали люди і просили дати автограф.
«Ну де ще можна зустріти відомих людей? Звичайно ж у черзі в Польщу.
Прочекали разом з Кварцяним 5 годин, доки туди потрапили. Ще й автограф для тата взяла!» – похвалилася Тетяна.
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Про це на своїй сторінці y Facebook повідомила Тетяна Чишій, передає Район.Любомль.
Його впізнавали люди і просили дати автограф.
«Ну де ще можна зустріти відомих людей? Звичайно ж у черзі в Польщу.
Прочекали разом з Кварцяним 5 годин, доки туди потрапили. Ще й автограф для тата взяла!» – похвалилася Тетяна.
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