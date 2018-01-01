Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО

Віталій Кварцяний.



Про це на своїй сторінці y Facebook повідомила Тетяна Чишій, передає



Його впізнавали люди і просили дати автограф.



«Ну де ще можна зустріти відомих людей? Звичайно ж у черзі в Польщу.



Прочекали разом з Кварцяним 5 годин, доки туди потрапили. Ще й автограф для тата взяла!» – похвалилася Тетяна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міжнародному пункті пропуску «Ягодин» у 5-тигодинній черзі стояв екс-тренер ФК «Волинь»Про це на своїй сторінці y Facebook повідомила, передає Район.Любомль Його впізнавали люди і просили дати автограф.«Ну де ще можна зустріти відомих людей? Звичайно ж у черзі в Польщу.Прочекали разом з Кварцяним 5 годин, доки туди потрапили. Ще й автограф для тата взяла!» – похвалилася Тетяна.

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