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Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО

Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО
На міжнародному пункті пропуску «Ягодин» у 5-тигодинній черзі стояв екс-тренер ФК «Волинь» Віталій Кварцяний.

Про це на своїй сторінці y Facebook повідомила Тетяна Чишій, передає Район.Любомль.

Його впізнавали люди і просили дати автограф.

«Ну де ще можна зустріти відомих людей? Звичайно ж у черзі в Польщу.

Прочекали разом з Кварцяним 5 годин, доки туди потрапили. Ще й автограф для тата взяла!» – похвалилася Тетяна.
Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО
Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО

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Теги: Віталій Кварцяний, Волинь, Ягодин, кордон
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