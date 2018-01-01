У «Домановому» вилучили автомобіль з контрабандними цигарками. ФОТО

На митному пункті пропуску «Доманове» в автомобілі Audi виявили сховок з цигарками.Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.Ввечері 21 серпня в пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону виявили приховані безакцизні цигарки.Так, для проходження відповідних процедур в пункт пропуску прибув 27-річний громадянин України на автомобілі Audi литовської реєстрації. Він рухався смугою «зелений коридор», чим підтвердив відсутність в нього будь-яких предметів для декларування.Митники провели поглиблений огляд транспортного засобу. В результаті якого правоохоронці в порогах, під обшивкою сидінь та паливному баку автівки виявили майже 750 пачок сигарет різних марок.Наразі чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності, тютюнові вироби та легковик вилучили.Сума оцінки транспортного засобу та курива склала майже 48 тисяч гривен.