Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО

Традиція прикрашати місто прапорцями - доволі давня, та коли весь Луцьк майорить то жовтим, то синім - мимоволі стає святково і радісно.Вся країна - в очікуванні двох чи не найважливіших свят держави - Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.Луцьк - не виняток. Місто чепурять-вичісують, вулиці міста ретельно прибирають десятки комунальників. Місцеві заклади та магазини теж активно прикрашають свої літні тераси та вітрини стрічками у тон прапора.Яким є передсвятковий Луцьк - пропонуємо переглянути у фотодобірці Інформаційного агентства