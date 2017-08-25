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Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО

Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Традиція прикрашати місто прапорцями - доволі давня, та коли весь Луцьк майорить то жовтим, то синім - мимоволі стає святково і радісно.

Вся країна - в очікуванні двох чи не найважливіших свят держави - Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

Луцьк - не виняток. Місто чепурять-вичісують, вулиці міста ретельно прибирають десятки комунальників. Місцеві заклади та магазини теж активно прикрашають свої літні тераси та вітрини стрічками у тон прапора.

Яким є передсвятковий Луцьк - пропонуємо переглянути у фотодобірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО
Синьо-жовтий Луцьк: як місто чепуриться до святкувань. ФОТО

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Теги: фото, День Незалежності, Луцьк
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