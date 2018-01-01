Загиблого на Сході волинянина провели в останню путь. ФОТО
Сьогодні, 16:21
22 серпня рідні, друзі, військові побратими, небайдужі люди проводжали в останню путь Героя Василя Крищука. Людей було настільки багато, що не всі вмістилися на території церкви Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.
Ще більше містян прийшло, аби попрощатися з Героєм на громадську панахиду, яка відбулася на площі Героїв. Перед присутніми виступили зі словами співчуття і скорботи, подяки міський голова Петро Саганюк, військові побратими, - пише Буг.
Приїхав до Володимира-Волинського Олег Тягнибок, оскільки Василь Крищук був членом політичної партії «Свобода».
Герой брав участь у Революції Гідності, був бійцем батальйону «Січ», служив у 3-му механізованому батальйоні 14-ї ОМБр.
Нагадаємо, що про загибель Героя стало відомо 18 серпня. Василь загинув біля населеного пункту Золоте, де міст на Первомайськ. Куля ворожого снайпера потрапила між пластинами бронежилету.
Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому живим і повести свого старшого сина на свято 1 вересня.
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Ще більше містян прийшло, аби попрощатися з Героєм на громадську панахиду, яка відбулася на площі Героїв. Перед присутніми виступили зі словами співчуття і скорботи, подяки міський голова Петро Саганюк, військові побратими, - пише Буг.
Приїхав до Володимира-Волинського Олег Тягнибок, оскільки Василь Крищук був членом політичної партії «Свобода».
Герой брав участь у Революції Гідності, був бійцем батальйону «Січ», служив у 3-му механізованому батальйоні 14-ї ОМБр.
Нагадаємо, що про загибель Героя стало відомо 18 серпня. Василь загинув біля населеного пункту Золоте, де міст на Первомайськ. Куля ворожого снайпера потрапила між пластинами бронежилету.
Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому живим і повести свого старшого сина на свято 1 вересня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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