Загиблого на Сході волинянина провели в останню путь. ФОТО

Василя Крищука. Людей було настільки багато, що не всі вмістилися на території церкви Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.



Ще більше містян прийшло, аби попрощатися з Героєм на громадську панахиду, яка відбулася на площі Героїв. Перед присутніми виступили зі словами співчуття і скорботи, подяки міський голова Петро Саганюк, військові побратими, - пише



Приїхав до Володимира-Волинського Олег Тягнибок, оскільки Василь Крищук був членом політичної партії «Свобода».



Герой брав участь у Революції Гідності, був бійцем батальйону «Січ», служив у 3-му механізованому батальйоні 14-ї ОМБр.



Нагадаємо, що



Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому живим і повести свого старшого сина на свято 1 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 серпня рідні, друзі, військові побратими, небайдужі люди проводжали в останню путь Героя. Людей було настільки багато, що не всі вмістилися на території церкви Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.Ще більше містян прийшло, аби попрощатися з Героєм на громадську панахиду, яка відбулася на площі Героїв. Перед присутніми виступили зі словами співчуття і скорботи, подяки міський голова, військові побратими, - пише Буг Приїхав до Володимира-Волинського, оскільки Василь Крищук був членом політичної партії «Свобода».Герой брав участь у Революції Гідності, був бійцем батальйону «Січ», служив у 3-му механізованому батальйоні 14-ї ОМБр.Нагадаємо, що про загибель Героя стало відомо 18 серпня . Василь загинув біля населеного пункту Золоте, де міст на Первомайськ. Куля ворожого снайпера потрапила між пластинами бронежилету.Без батька залишилося двоє синів. Як розповідають, Василь Крищук повинен був приїхати додому живим і повести свого старшого сина на свято 1 вересня.

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