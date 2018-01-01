Автопоїзд на смерть переїхав жінку з Волині: винесли вирок винуватцеві трагедії

Днями суд виніс вирок жителеві Рівненщини, через якого стався смертельний наїзд на жінку з Горохівщини, що працювала на цукровому заводі у селі Мар’янівка.Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.Нагадаємо, 25 січня цього року чоловік, ігноруючи правила безпеки під час розвантаження цукрових буряків, допустив самовільний рух автопоїзда в складі сідлового тягача «RENAULT PREMIUM» та напівпричепа вперед. Внаслідок цього. Від отриманих травм жінка померла.Тож чоловіка судили. Днями суд дав йому чотири роки «умовно» та не позбавив права керування транспортними засобами.Зауважимо, що вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.