Автопоїзд на смерть переїхав жінку з Волині: винесли вирок винуватцеві трагедії
Сьогодні, 16:21
Днями суд виніс вирок жителеві Рівненщини, через якого стався смертельний наїзд на жінку з Горохівщини, що працювала на цукровому заводі у селі Мар’янівка.
Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Нагадаємо, 25 січня цього року чоловік, ігноруючи правила безпеки під час розвантаження цукрових буряків, допустив самовільний рух автопоїзда в складі сідлового тягача «RENAULT PREMIUM» та напівпричепа вперед. Внаслідок цього вантажний автомобіль наїхав на 47-річну працівницю підприємства. Від отриманих травм жінка померла.
Тож чоловіка судили. Днями суд дав йому чотири роки «умовно» та не позбавив права керування транспортними засобами.
Зауважимо, що вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Нагадаємо, 25 січня цього року чоловік, ігноруючи правила безпеки під час розвантаження цукрових буряків, допустив самовільний рух автопоїзда в складі сідлового тягача «RENAULT PREMIUM» та напівпричепа вперед. Внаслідок цього вантажний автомобіль наїхав на 47-річну працівницю підприємства. Від отриманих травм жінка померла.
Тож чоловіка судили. Днями суд дав йому чотири роки «умовно» та не позбавив права керування транспортними засобами.
Зауважимо, що вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Автопоїзд на смерть переїхав жінку з Волині: винесли вирок винуватцеві трагедії
Сьогодні, 16:21
Загиблого на Сході волинянина провели в останню путь. ФОТО
Сьогодні, 16:21
У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО
Сьогодні, 15:56
Непотрібні Луцьку валідатори хочуть продати
Сьогодні, 15:25