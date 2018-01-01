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Погода в Луцьку на 23 серпня

Погода в Луцьку на 23 серпня
У Луцьку 23 серпня хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися.

Без опадів.

Удень температура повітря сягне позначки +25°, а вночі +15°.

Народний прогноз погоди: 23 серпня вшановується пам'ять архідиякона Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем: "Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється - осінь буде тихою, а зима без злих заметілей". Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго - усю осінь.

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Теги: погода, прогноз
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