Погода в Луцьку на 23 серпня





Без опадів.



Удень температура повітря сягне позначки +25°, а вночі +15°.



Народний прогноз погоди: 23 серпня вшановується пам'ять архідиякона Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем: "Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється - осінь буде тихою, а зима без злих заметілей". Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго - усю осінь.

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