Погода в Луцьку на 23 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 23 серпня хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися.
Без опадів.
Удень температура повітря сягне позначки +25°, а вночі +15°.
Народний прогноз погоди: 23 серпня вшановується пам'ять архідиякона Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем: "Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється - осінь буде тихою, а зима без злих заметілей". Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго - усю осінь.
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Без опадів.
Удень температура повітря сягне позначки +25°, а вночі +15°.
Народний прогноз погоди: 23 серпня вшановується пам'ять архідиякона Лаврентія. Лаврентія називають водоколивачем: "Якщо вода у цей день опівдні тиха, не хвилюється - осінь буде тихою, а зима без злих заметілей". Якщо у цей день сильна спека або сильні дощі, то так буде довго - усю осінь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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