Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Волинські правоохоронці разом із співробітниками Інтерполу розшукують 39-річного Кобзара Сергія Миколайовича, мешканця Володимира-Волинського.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловіка розшукують за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
Підозрюваний переховується від правоохоронних органів.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-244298, (0332)-742440 або «102».
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Чоловіка розшукують за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
Підозрюваний переховується від правоохоронних органів.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-244298, (0332)-742440 або «102».
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