Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Чоловіка розшукують за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.



Підозрюваний переховується від правоохоронних органів.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-244298, (0332)-742440 або «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці разом із співробітниками Інтерполу розшукують 39-річного Кобзара Сергія Миколайовича, мешканця Володимира-Волинського.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Чоловіка розшукують за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.Підозрюваний переховується від правоохоронних органів.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-244298, (0332)-742440 або «102».

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