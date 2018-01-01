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Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО

Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Волинські правоохоронці разом із співробітниками Інтерполу розшукують 39-річного Кобзара Сергія Миколайовича, мешканця Володимира-Волинського.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Чоловіка розшукують за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Підозрюваний переховується від правоохоронних органів.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332)-244298, (0332)-742440 або «102».
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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