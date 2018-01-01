Удвічі менше волинян матимуть субсидії

На Волині порівняно з відповідним періодом 2017 роком кількість домогосподарств, які отримували субсидії, скоротилася на 57,1%.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні отримували 66,2 тис. домогосподарств (19,7% від загальної кількості домогосподарств області).За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні звернулось 53,0 тис. домогосподарств (на 76,7% менше, ніж у січні–липні 2017р.), з них 39,0% проживають у міських поселеннях, 61,0% – у сільській місцевості.З початку року субсидії призначили 81,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 40,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 40,8 тис. домогосподарств.Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 57,1%.