Удвічі менше волинян матимуть субсидії
Сьогодні, 16:58
На Волині порівняно з відповідним періодом 2017 роком кількість домогосподарств, які отримували субсидії, скоротилася на 57,1%.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні отримували 66,2 тис. домогосподарств (19,7% від загальної кількості домогосподарств області).
За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні звернулось 53,0 тис. домогосподарств (на 76,7% менше, ніж у січні–липні 2017р.), з них 39,0% проживають у міських поселеннях, 61,0% – у сільській місцевості.
З початку року субсидії призначили 81,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 40,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 40,8 тис. домогосподарств.
Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 57,1%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні отримували 66,2 тис. домогосподарств (19,7% від загальної кількості домогосподарств області).
За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні звернулось 53,0 тис. домогосподарств (на 76,7% менше, ніж у січні–липні 2017р.), з них 39,0% проживають у міських поселеннях, 61,0% – у сільській місцевості.
З початку року субсидії призначили 81,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 40,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 40,8 тис. домогосподарств.
Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилась на 57,1%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Ще рік і вони людей взагалі прижмуть, що будемо робити тільки на один газ. Зробили показуху з субсидіями. Натішились і хватит.
Останні новини
Удвічі менше волинян матимуть субсидії
Сьогодні, 16:58
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Сьогодні, 16:50