Місцеві бюджети Волині отримали 191 мільйон гривень плати за землю

До місцевих бюджетів Волині у січні-липні цього року юридичні та фізичні особи сплатили 190,7 мільйона гривень плати за землю.Це майже на 8 відсотків більше минулорічного показника за аналогічний період, - повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.Враховуючи той факт, що саме у липні - серпні до бюджетів громад земельний податок сплачують громадяни - власники земельних ділянок., тенденція росту надходжень плати за землю збережеться, - прогнозують в ГУ ДФС у Волинській області.«Протягом семи місяців поточного року місцеві громади отримали від фізичних осіб 34,6 мільйона гривень земельного податку. Юридичні особи за цей поповнили бюджети громад на 156,1 мільйона гривень орендної плати за землю. До 1 липня фахівці ДФС сформували і надіслали громадянам –власникам земельних ділянок повідомлення-рішення про нараховану суму земельного податку. Щиро дякуємо тим волинянам, котрі вже виконали свій конституційний обов’язок. Наголошуємо, що останній день сплати земельного податку - 29 серпня», - звертає увагу начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що сплачені майнові податки – земельний та податок на нерухоме майно, зараховуються винятково до місцевих бюджетів, тобто використовуються на розвиток та облаштування території громади.Тож, в Головному управлінні ДФС у Волинській області просять громадян – власників земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню, а також нерухомості, не зволікати зі сплатою визначених податкових зобов’язань.Несплата податку своїм наслідком матиме виникнення заборгованості, відповідно – формування податкового боргу та нарахування штрафних санкцій.