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У Луцьку поменшає бродячих псів. ВІДЕО

У Луцьку поменшає бродячих псів. ВІДЕО
У вересні всіх собак на вулицях Луцька порахують.

Для цього на комунальному підприємстві "Ласка" планують залучити волонтерів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Псів, як і раніше, відловлюватимуть, стерилізуватимуть та вакцинуватимуть від сказу. Здорових і неагресивних собак повертатимуть на вулицю, інших залишатимуть на підприємстві.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: собаки, тварини, КП Ласка
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