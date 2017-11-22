У Луцьку поменшає бродячих псів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
У вересні всіх собак на вулицях Луцька порахують.
Для цього на комунальному підприємстві "Ласка" планують залучити волонтерів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Псів, як і раніше, відловлюватимуть, стерилізуватимуть та вакцинуватимуть від сказу. Здорових і неагресивних собак повертатимуть на вулицю, інших залишатимуть на підприємстві.
Детальніше - у сюжеті.
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Для цього на комунальному підприємстві "Ласка" планують залучити волонтерів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Псів, як і раніше, відловлюватимуть, стерилізуватимуть та вакцинуватимуть від сказу. Здорових і неагресивних собак повертатимуть на вулицю, інших залишатимуть на підприємстві.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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