Квіткова аномалія: у Луцьку зацвіла яблуня. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
У Луцьку біля школи №13 зацвіла яблуня.
Така аномалія трапилась 21 серпня в саду біля тринадцятої школи, - повідомляє 12 канал.
Дерева тут посадили навесні минулого року.
Колишній завгосп школи, який посадив дерево, каже, що дива трапляються не вперше.
Детальніше - у сюжеті.
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Така аномалія трапилась 21 серпня в саду біля тринадцятої школи, - повідомляє 12 канал.
Дерева тут посадили навесні минулого року.
Колишній завгосп школи, який посадив дерево, каже, що дива трапляються не вперше.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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