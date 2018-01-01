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Квіткова аномалія: у Луцьку зацвіла яблуня. ВІДЕО

Квіткова аномалія: у Луцьку зацвіла яблуня. ВІДЕО
У Луцьку біля школи №13 зацвіла яблуня.

Така аномалія трапилась 21 серпня в саду біля тринадцятої школи, - повідомляє 12 канал.

Дерева тут посадили навесні минулого року.

Колишній завгосп школи, який посадив дерево, каже, що дива трапляються не вперше.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: рослини, цвіт
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