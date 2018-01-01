Квіткова аномалія: у Луцьку зацвіла яблуня. ВІДЕО





Така аномалія трапилась 21 серпня в саду біля тринадцятої школи, - повідомляє 12 канал.



Дерева тут посадили навесні минулого року.



Колишній завгосп школи, який посадив дерево, каже, що дива трапляються не вперше.



Детальніше - у сюжеті.





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