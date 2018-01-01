На Волині вшанували пам’ять загиблих правоохоронців. ФОТО

У головному управлінні Національної поліції у Волинській області вшанували пам'ять працівників органів внутрішніх справ, котрі загинули під час виконання службових обов’язків.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Керівництво волинської поліції, представники профспілкової організації та місцевої влади зустрілися з сім’ями загиблих співробітників, передали їм матеріальну допомогу та подарунки для дітей.«Від початку становлення Незалежності України під час виконання службових обов’язків загинули 13 волинян, працівників органів внутрішніх справ. Вони поклали свої життя в боротьбі зі злочинністю, під час забезпечення правопорядку та захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Ми пам’ятаємо кожного з героїв», - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП у Волинській областіУ Свято-Георгіївському храмі відправили заупокійний молебень.