Де у Луцьку не буде світла 23 серпня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, де 23 серпня у Луцьку не буде світла.
Про це йдеться у повідомленні на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 23 серпня, з 9.00 по 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Захарова, 5, 7, 7а, 9а
- вул. Щусєва, 18, 20а
- вул. Декабристів, 25
- вул. Вороніхіна, 15а
Окрім того, з 9.00 по 10.00 буде припинено електропостачання по вул. Боженка (частково).
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Про це йдеться у повідомленні на сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 23 серпня, з 9.00 по 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Захарова, 5, 7, 7а, 9а
- вул. Щусєва, 18, 20а
- вул. Декабристів, 25
- вул. Вороніхіна, 15а
Окрім того, з 9.00 по 10.00 буде припинено електропостачання по вул. Боженка (частково).
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