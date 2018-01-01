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Де у Луцьку не буде світла 23 серпня

Де у Луцьку не буде світла 23 серпня
Повідомили, де 23 серпня у Луцьку не буде світла.

Про це йдеться у повідомленні на сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 23 серпня, з 9.00 по 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул. Захарова, 5, 7, 7а, 9а

- вул. Щусєва, 18, 20а

- вул. Декабристів, 25

- вул. Вороніхіна, 15а

Окрім того, з 9.00 по 10.00 буде припинено електропостачання по вул. Боженка (частково).

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Теги: світло, електропостачання
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