Де у Луцьку не буде світла 23 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 23 серпня, з 9.00 по 13.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул. Захарова, 5, 7, 7а, 9а



- вул. Щусєва, 18, 20а



- вул. Декабристів, 25



- вул. Вороніхіна, 15а



Окрім того, з 9.00 по 10.00 буде припинено електропостачання по вул. Боженка (частково).

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