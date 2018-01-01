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У Луцьку розкажуть, як зробити місто кращим

У Луцьку розкажуть, як зробити місто кращим
Охочих лучан у рамках проекту "Школа свідомого громадянина", який організовує Громадянський Рух "СВІДОМІ" запрошують зробити Луцьк кращим і перетворити його у місто мрії.

Під час відкритої дискусії "ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ: СТАНЬ ІНІЦІАТОРОМ ЗМІН!", яка відбудеться 28 серпня о 18 год у конференц-залі готелю "Україна" (вул. Словацького, 2), аж чотири експерти розкажуть, що таке бюджет участі та яким чином можна вплинути на розподіл визначеної частини міських коштів. Про захід повідомили на Facebook-сторінці Громадянського Руху, - пише Конкурент.

"Бюджет участі: не такий страшний звір, як його малюють. Це процес взаємодії місцевої влади та громади. Створений він для того, аби мешканці могли впливати, на що виділити визначену суму бюджетних коштів міста. Що потрібно Луцьку: реставрація спортивного майданчика чи новий сквер – вирішувати лучанам!", - переконують у дописі.

У заході візьмуть участь:

СЕРГІЙ КАРЕЛІН, експерт з е-демократії, координатор проектів з е-демократії Програми EGAP розповість, як бюджет участі розвиває громаду, а також, як голосувати за проекти бюджету участі.

Успішним досвідом Львова поділиться ОРЕСТ ФАЙФУРКА, заступник начальника управління, начальник відділу громадського партнерства управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради.

Як реалізувати бюджет участі у Луцьку? ЮЛІЯ ЄВПАК знає відповідь! Заступник начальника відділу інвестиційної політики департаменту економічної політики Луцької міської ради розповість усі нюанси.

ЮЛІЯ ФЕДОРОВА, депутат Білгород-Дністровської міської ради, голова Громадської організації Центр громадянських ініціатив "ТІРА" торкнеться практичних аспектів бюджету участі. Лучани дізнаються, як перейти від теорії до практики на прикладі міста Білгород-Дністровський.

Якщо ви зацікавлені у розвитку Луцька, якщо вам небайдуже, на що підуть гроші міста, Громадянський Рух "СВІДОМІ" і проект Школа свідомого громадянина радо запрошує вас долучитися!

Коли: 28 серпня о 18 год.

Де: конференц-зал готелю "Україна" (вул. Словацького, 2).

Для реєстрації телефонуйте 099 215 50 75 або заповнюйте анкету ТУТ.

Приєднуйтеся, ставайте ініціаторами змін!

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Теги: свідомі
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